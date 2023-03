A esto se le suma la caída del puente Casma, en Áncash, que desde el sábado impide el tránsito de camiones desde el norte hasta Lima. Esta situación retrasaría la salida al extranjero de arándanos, paltas y uvas.

“Un asociado de Olmos nos informó que 18 contenedores de arándanos y ocho de paltas no pudieron ser entregados en la última semana. Esto es únicamente en Olmos, no en el panorama general”, afirmó Elkin Vanegas, presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de Adex.

De acuerdo a Xavier Montes, gerente de facilitación de comercio de ComexPerú, el daño no solo es económico, sino también podría propiciar una pérdida de clientes.

“Un container promedio puede valer US$80 mil dependiendo del producto y algunos no llegan al destino. Además, no solo estamos hablando de pérdidas económicas, sino también puedes perder a tus clientes cuando no les lleguen las mercancías en la fecha acordada”, explicó.

Según ComexPerú, entre enero y febrero del 2023 las exportaciones agrícolas de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad ascendieron a US$599 millones, un incremento del 8,12% frente a lo conseguido en 2022 (US$554 millones). En total, se trasladaron 373.885 toneladas de productos en los primeros dos meses del año, 8,70% más que en el 2022 (343.949 toneladas).

En marzo del 2022 las cuatro regiones exportaron 122.706 toneladas de agroexportaciones por un valor de US$186 millones. Montes aseguró que los inconvenientes para llegar a Lima podrían afectar los resultados de este año.

“[Tras las lluvias] se podría afectar alrededor de US$186 millones, que es lo conseguido en marzo 2022. Pero todavía es un supuesto porque la afectación aún continúa”, aseguró.

“En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad podemos tener una pérdida del 30% o 40% de las exportaciones en las dos semanas en las que se han tenido complicaciones por el impedimento de entrada y salida de contenedores. Lo rescatable es que se está cerrando la campaña de arándanos por lo que el daño no será tan grave. Afecta en mayor medida a la campaña de paltas y uvas”, agregó Venegas.

Restaurantes

Por otro lado, Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), indicó en entrevista con El Comercio que las inundaciones en el norte propiciaron el cierre de restaurantes pequeños y familiares.

“Los restaurantes chicos, de casa, los negocios familiares son los que han tenido que cerrar en estas semanas porque no están preparados para las inundaciones. A las grandes cadenas la ven mejor porque tienen un respaldo económico y pueden solucionar sus problemas. Los más pequeños están desprotegidos”, advirtió.

Añadió que los hoteles de las regiones norteñas sí mantienen una ocupación alta a pesar de la situación climatológica.