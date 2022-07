Según el último reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en los primeros cinco meses del año (enero-mayo), las exportaciones agrarias sumaron US$ 3.620 millones, lo que representó un aumento de 27,6% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2021.

Del valor exportado al mes de mayo pasado, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron el 11%, mientras las no tradicionales el 89% restante.

Por el lado de las agroexportaciones no tradicionales, estas sumaron en los primeros cinco meses S/ 3.224 millones, cifra superior en 17,2% en comparación al año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: uvas frescas US$ 613 millones (19.0% de participación), paltas US$ 387 millones (12.0%), mangos frescos US$ 209 millones (6,5%) y los arándanos rojos frescos US$ 135 millones (4.2%).

Del mismo modo, se destacan las colocaciones de mango congelado US$ 119 millones (3,7%), espárragos, frescos o refrigerados US$ 93 millones (2,9%), los demás frutas frescos US$ 89 millones (2,8%), alimentos de animales US$ 86 millones (2,7%), bananas incluidos los plátanos US$ 55 millones (1,7%), aceite de palma en bruto US$ 51 millones (1,6%), demás cacao en grano US$ 48 millones (1,5%), los demás paprika US$ 45 millones (1,4%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 60% de la oferta exportable no tradicional.

En ese período, los productos de mayor contribución al crecimiento a mayo del 2022 respecto al 2021 fueron: aceite de palma en bruto (244,7%), mucilagos de semilla de tara (169,7%), aceite de palma y sus fracciones (151,2%), arándanos rojos frescos (130,6%), aceites esenciales de limón (101,2%), pelo fino cardado (42,1%), los demás paprika (38.5%), uvas frescas (36,4%), alimentos de animales (24,6%), mango congelado (18,7%), entre otros.

El Midagri señaló que dentro de la canasta de productos no tradicionales, las ventas de las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron los US$ 1.964 (61% de las agroexportaciones no tradicionales) a mayo del 2022, cifra que significó un aumento de 11.8% respecto al mismo periodo del 2021.

Mientras, las exportaciones agrarias tradicionales durante ese periodo sumaron US$ 395 millones, monto que significó un crecimiento significativo de 359% respecto a lo registrado en el 2021, debido a las mayores colocaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$ 373 millones) y melaza de caña (US$ 2,9 millones), cuyas ventas aumentaron en 473,2% y 11,1% respectivamente. Estos dos productos explicaron el 95% de las agroexportaciones tradicionales.

Mercados destino

Asimismo, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, China, Ecuador, Chile, Alemania, México, Inglaterra, Colombia. Este grupo de países concentraron el 75% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Ventas de mayo

Por otro lado, el Midagri informó que solo en el mes de mayo último, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 616 millones, lo cual significó un aumento de 6,1% en comparación a los US$ 580 millones registrados durante el mismo mes del año anterior. Las agroexportaciones tradicionales representaron el 5,5% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 94,5% restante

En ese mes las agroexportaciones no tradicionales totalizaron US$ 581,9 millones, cifra 3,1% mayor a lo observado en similar mes del 2021. Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional en el mes analizado fueron: paltas US$ 168 millones (28,9% de participación), espárragos frescos o refrigerados US$ 26 millones (4,5%), alimentos de animales US$ 21 millones (3,5%) y mandarinas US$ 18 millones (3,2%).

También se resaltaron las colocaciones de aceite de palma en bruto US$ 13 millones (2,3%), las demás frutas frescos US$ 12 millones (2,1%), mango congelado US$ 12 millones (2,1%), demás cacao en grano US$ 11 millones (1,9%), espárragos preparados o conservados US$ 10 millones (1,7%), bananas incluidos los plátanos US$ 10 millones (1,7%), demás quinua US$ 9 millones (1,5%), demás algas US$ 7 millones (1,3%). Estos doce productos en conjunto concentraron el 55% del total de productos no tradicionales exportados.

Solo los productos no tradicionales que más coadyuvaron al aumento de las agroexportaciones: demás maderas perfiladas longitudinalmente (2178,8%), uvas frescas (205,1%), aceite de palma en bruto (169,7%), las demás maderas tropicales (141,7%), demás semillas de hortalizas (112,2%), jugo de maracuyá (66,3%), demás algas (55,9%), demás cacao en grano (45.6%), mango congelado (29,0%), alimentos de animales (23,1%), entre otros.

A mayo del 2022, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 858 millones, cifra mayor en 130% en comparación al monto registrado el mismo periodo del año pasado.