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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Gobierno anunció un paquete de S/18.000 millones para el 2027, frente al Fenómeno El Niño (FEN) y al alza del precio de los combustibles. Las medidas incluyen bonos para las familias más vulnerables, subsidios a combustibles, mantenimiento e inversión en infraestructura y garantías de crédito para las micro y pequeñas empresas (mypes). El paquete va en la dirección correcta, dada la magnitud del FEN prevista para los próximos meses. Según el ENFEN, El Niño costero extraordinario se mantiene como el escenario más probable hasta enero del 2027 y un evento de esa magnitud podría impactar significativamente los ingresos de las familias y la continuidad de los negocios.

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