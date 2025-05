En su ponencia en el Día1 Summit 2025, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, adelantó que se otorgará un nuevo crédito suplementario antes de julio orientado para la continuidad de obras. Si bien esta es una demanda a nivel subnacional, el alcalde de San Martin de Porres, Hernan Sifuentes, advirtió que se requieren criterios técnicos para que los nuevos recursos anunciados no acaben en manos de autoridades locales que no registran buenos índices de ejecución de sus partidas presupuestales.

— El Congreso acaba de aprobar una ley para promocionar el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), principal fuente de financiamiento del Foncomun, para darle más recursos a los gobiernos locales. ¿Sirve de algo para este último año que, además, es electoral?

Era muy importante si esto se daba el año pasado. Sirve para aquellos (alcaldes) que ejecutan presupuesto (…) Lo importante es que que todos los colegas puedan ejecutar su presupuesto con eficacia y eficiencia, que es lo que espera la población.

— Ese es el gran problema en la mayoría de municipales. Las municipalidades, tanto provinciales como distritales, no logran ejecutar el 100% de su partida presupuestal para fin de año. ¿Cómo garantizar que esos recursos sean bien empleados?

Habría que evaluar cómo se va a redistribuir ese dinero y otorgar los recursos a aquellos que han venido y que han mostrado una ejecución sostenible, por encima del óptimo. Teniendo el antecedente de aquellos que no lo hicieron de manera eficiente, sería una pérdida de recursos y todo ese apoyo importante se perdería.

— ¿Usted considera que se debería realizar algunos ajustes para que este incremento vaya dirigido a las localidades con mayor ejecución?

Totalmente. Aquellos que han sido buenos ejecutores deberían tener un mayor presupuesto. Si no han podido ejecutar el presupuesto que tienen, estaría de sobra volverles a asignar una mayor cantidad de recursos.

— Además del Foncomun, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, anunció en su ponencia en el Día1 Summit que el nuevo crédito suplementario se dará antes de julio.

Lo que ocurre es que tenemos algunas obras pendientes por el poco presupuesto que recibimos y estamos hablando de proyectos importantes. Pero también pasa que es un tira y jala de las bancadas (en el Congreso) y es un tira y jala de aquellos que quieren impulsar tales o cuales proyectos. Creo que uno de los puntos de priorización debería estar enmarcado dentro de los municipios que hemos ejecutado mayor cantidad de presupuesto. Ese debería ser un requisito indispensable. Y también viendo la necesidad y la importancia (de los proyectos). (…) Sería importante que todos estos proyectos, para viabilizar y optimizar los recursos, tengan un expediente listo.

— Ha mencionado un punto clave. Llos créditos suplementarios terminan siendo un tira y afloja entre las bancadas del Congreso y termina siendo una repartición política. ¿Cómo garantizar que esta vez no suceda?

Deberían existir ciertos criterios, pero no criterios burocráticos que en ocasiones te pone el mismo gobierno central. Por ejemplo, los que se presentan a este crédito suplementario deben tener un expediente listo, para que su proyecto pueda ser convocado y después ejecutado. También ver el nivel de ejecución que ha tenido el gobierno local. Estos dos requisitos. No puede ser posible que algunos gobiernos locales ganen créditos suplementarios solo por movidas políticas, cuando han ejecutado 30%, 40%, solo 50% de su presupuesto. Mientras que otros, que hemos ejecutado más del 80%, no logremos esta posibilidad de tener más recursos para ejecutar obras.

— ¿Se ha politizado la distribución de créditos suplementarios en los últimos años?

En algunos casos termina siendo un tira y afloja de algunas bancadas. Finalmente, es una facultad que se le da a las bancadas, a las fuerzas políticas, es una dinámica que está establecida. Pero más que eso, es importante tener claro que todo ello debe primar en base a criterios técnicos.

Temas pendientes

— Si es que no se aprueba la reelección, ¿ha definido cuál va a ser su futuro político?

Sigo pensando en poder tratar de ejecutar más y más obras, gestionar más recursos para poder, hasta el último día de mi periodo, dar todo a mi distrito. Estoy a la espera de la decisión que se tome en el Congreso para evaluar mi participación futura en el 2026.

— Se le ha visto inaugurando obras con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Ha pensado en cambiar de camiseta para el 2026?

Como como te decía, estoy tratando de gestionar sin ver ninguna camiseta política ni ningún color político. Venimos gestionando. Hay un buen entendimiento con el alcalde de Lima, Hay un buen entendimiento con con su equipo de trabajo. Por el apoyo que hemos tenido en San Martín de Porres, hemos gestionado más obras, avenidas importantes que venían abandonadas durante 40 años. Lo que pase después, aún no lo sabemos.

— ¿Cuál es la obra por la cual va a querer ser recordado en San Martín de Porres?

Una obra importante es la Gran Avenida Lima, que cuesta más de 26 millones de soles. Es sería la vía local más importante a nivel de todo Lima norte, que una gestión local con recursos propios puede haber ejecutado. Nosotros vamos a convocarla en el mes de junio y es 1.8 kilómetros cuadrados de pista y con una berma central importante. (…) Además está muy cerca, a cinco minutos del aeropuerto Jorge Chávez y limita con el Callao. Ahora, con la ampliación del aeropuerto, esa avenida sería una avenida importante que ayudará a la transitabilidad vehicular y peatonal de todos mis vecinos.