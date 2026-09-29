En el marco de su visita al Perú,que inicia hoy y se extiende hasta mañana,el secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Stefan Rouenhoff, conversó con El Comercio sobre el interés que hoy muestran las empresas alemanas en el Perú. Prueba de ello es que la delegación que lo acompaña incluye a 17 compañías de diferentes industrias.Rouenhoff adelanta que el ‘roadshow’ inPerú llegará a Fráncfort en febrero del 2027.

- ¿Por qué Alemania decide enviar esta delegación de alto nivel a Perú?, ¿qué factores geopolíticos o económicos —como la reconfiguración de cadenas de suministro globales— explican este interés en Latinoamérica?

Alemania desea seguir profundizando las excelentes relaciones políticas y económicas con el gobierno recién elegido de la presidenta Fujimori. Esto incluye, entre otras cosas, nuestra alianza con respeto a materias primas, vigente desde 2014, a la que definitivamente deberíamos dar más vitalidad, pero también deberíamos prestar más atención a otros sectores económicos. Me alegra la respuesta positiva del gobierno peruano ante el anuncio de mi visita. La gran disposición al diálogo demuestra que ambas partes tienen un enorme interés mutuo. Perú y Alemania comparten una base común que se asienta en la democracia, el Estado de derecho y un mismo canon de valores. En la actualidad, en tiempos en que las reglas conocidas del orden global ya no se aplican de forma irrestricta, resulta aún más importante estrechar la cooperación con nuestros amigos y socios.

- Alemania ha mostrado interés en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, hub del ecosistema logístico regional. ¿En qué consiste concretamente el apoyo del gobierno alemán —inversión, financiamiento, transferencia tecnológica— y cómo se articula con la competencia que representa el puerto de Chancay?

La ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez se lleva a cabo a través de la sociedad operadora Fraport AG. Se trata de una empresa alemana con participación estatal. A su vez, Fraport AG posee una participación del 80% en la sociedad operadora peruana Lima Airport Partners (LAP), a través de la cual se han invertido US$1.600 millones en la construcción del nuevo aeropuerto. Como Gobierno Federal, hemos respaldado la inversión mediante garantías estatales. Hoy en día, el proyecto es considerado el proyecto insignia de Alemania en el Perú y representa una de las mayores inversiones alemanas en América Latina. El Aeropuerto Jorge Chávez complementa a los puertos de Chancay y Callao, y forma parte de un articulado concepto logístico peruano con el cual el Perú busca consolidarse como un hub y centro de conexión clave en la costa del Pacífico latinoamericano. Tanto Chancay como Callao atraen nuevos flujos de carga, de los cuales también se beneficiará el gran aeropuerto de Lima, ampliado por la empresa alemana Fraport AG.

- ¿Qué busca Alemania específicamente en el sector minero peruano?, ¿está orientado a asegurar el suministro de minerales críticos para su industria (cobre, litio, tierras raras) ante la dependencia actual de China?

El Perú es un productor de materias primas de talla mundial. Tenemos el claro objetivo de cooperar más estrechamente con el Perú también en el ámbito de las materias primas, porque una cooperación más estrecha beneficia a ambas partes. Ello pone además en la agenda la diversificación de las cadenas de suministro. Ni a Alemania ni al Perú les conviene mantener una dependencia excesiva de determinados países. En lo que respecta a la industria proveedora de la minería, Alemania ya tiene una buena presencia en el Perú y ofrece tecnologías y servicios a las empresas mineras locales. Pero también está claro que en el ámbito de las materias primas existen aún más posibilidades de cooperación: en el caso de las tierras raras, por ejemplo, Alemania ofrece tecnologías de vanguardia para la exploración, el análisis y la extracción asistida por sensores, y es un exportador de tecnología líder a nivel mundial en los campos de la técnica de medición geofísica, la robótica, el análisis de datos con apoyo de inteligencia artificial y los métodos de extracción respetuosos con el medio ambiente. Lo mismo aplica para el litio. Todo esto demuestra el enorme potencial que existe solo en el ámbito de las materias primas.

- ¿Qué sectores representan las 15 empresas que forman parte de la delegación y qué tipo de acuerdos o compromisos concretos esperan cerrar durante la visita?, ¿se trata de exploración de mercado o ya hay negociaciones avanzadas?

Me alegra constatar el gran interés de las empresas alemanas por el Perú. Por ello, hemos ampliado la delegación a 17 empresas. Se trata de empresas tecnológicas de diversos sectores, entre ellos la ingeniería y construcción de plantas industriales, la construcción especializada de infraestructura, el procesamiento de cobre, la industria de defensa, el transporte y la energía. Algunas de las empresas que me acompañan ya operan en el Perú, mientras que otras están considerando la posibilidad de establecerse y tener presencia económica en el país. Varios proyectos ya están en preparación. Esto demuestra el interés de la economía alemana por el Perú y mi visita al Perú pretende animar a las empresas alemanas a ampliar sus actividades económicas en América Latina o a iniciar nuevos proyectos en la región.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: LAP

- Se reunirá con los titulares de Transporte, Minería, Economía y el viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuál de estos encuentros considera el más decisivo y qué resultado tangible espera obtener de esas reuniones?

Me complace el amplio intercambio con los representantes del gobierno peruano. Estos encuentros demuestran el grado de cercanía y confianza que caracteriza ya nuestra cooperación. Pero aún podemos hacer más: queremos y vamos a seguir fortaleciendo nuestras relaciones políticas y económicas. En los próximos días trabajaremos para avanzar en ese objetivo. Les aseguro que la minería no será el único tema de mi visita. Los sectores de transporte, energía y defensa también desempeñarán un papel importante. Eso se refleja igualmente en la composición de la delegación empresarial que me acompaña.

- Más allá de esta visita, ¿qué papel juega Perú en la estrategia alemana hacia América Latina, especialmente frente a la creciente influencia china en la región?, ¿ve este viaje como el inicio de una relación económica más estructurada? Si es así, ¿de qué manera?

El Perú es para nosotros un socio importante en América Latina y un país que se compromete con el orden multilateral. Por ello es aún más importante que el Perú llegue a formar parte de la OCDE, y Alemania respalda con firmeza su adhesión. La importancia que le concedemos al Perú se refleja también en la cooperación para el desarrollo: Alemania es el mayor país financiador de la cooperación para el desarrollo bilateral en el Perú. A través de la KfW otorgamos créditos con tasas de interés favorables. Además, la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, con fuerte presencia en el Perú, brinda apoyo técnico. Todo ello demuestra lo estrechas que ya son hoy nuestras relaciones bilaterales. Quiero aprovechar mi estancia en el Perú, junto con la delegación empresarial de 17 miembros, para ampliar nuestras relaciones económicas, paso a paso. Nuestros destacados eventos peruano-alemanes también pueden contribuir a ello. Por eso me alegra especialmente que en febrero de 2027 podamos recibir en Fráncfort el roadshow inPerú de la economía peruana. De ello también surgirán nuevas oportunidades para una cooperación económica más profunda.