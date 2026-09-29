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Entrevista Stefan Rouenhoff, secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Economía y Energía de Alemania
Entrevista Stefan Rouenhoff, secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Economía y Energía de Alemania
Por María Rosa Villalobos

En el marco de su visita al Perú,que inicia hoy y se extiende hasta mañana,el secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Stefan Rouenhoff, conversó con El Comercio sobre el interés que hoy muestran las empresas alemanas en el Perú. Prueba de ello es que la delegación que lo acompaña incluye a 17 compañías de diferentes industrias.Rouenhoff adelanta que el ‘roadshow’ inPerú llegará a Fráncfort en febrero del 2027.

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Entrevista