Un breve encuentro de palabras protagonizaron el congresista no agrupado Carlos Anderson y el ministro de Economía, Alex Contreras, mientras se realizaban comentarios finales luego de la exposición sobre el panorama económico, en la Comisión de Economía del Congreso.

El congresista Anderson no participó de la etapa del debate y explicó sus razones. “He preferido no participar de manera amplia, quería comprobar si, efectivamente, el ministro podría esta vez ser más claro, más preciso, más directo. Lo que he comprobado es que, así como parece que no es muy bueno para la cocina, tampoco es muy bueno para hacer predicciones, pero sí es buenísimo para contar historias”, dijo, para luego recibir la llamada de atención del presidente de la Comisión, César Revilla. Pese a ello, Anderson retó al ministro a mantener un debate técnico “en el momento y lugar que quiera”.

A su turno, el ministro Contreras, antes de finalizar las respuestas a las consultas de los diferentes congresistas, señaló que su voluntad de apuntalar con el crecimiento “eso no es solo un reto personal, es un reto de vida”.

“Si hay que hacer algunos cambios, mejoras o rectificación, lo vamos a hacer. Y cuando quiera el congresista Anderson, encantado de reunirme a conversar sobre economía, pero no con memes ni caricaturas, sino con datos concretos y estadísticas, con fuentes”, dijo.

Inmediatamente después, el presidente de la comisión intervino solicitando al ministro que se evite réplicas a los congresistas. “El encargado de poner orden en estas situaciones es la presidencia. Usted es testigo de que no se va a permitir que haya falta de respeto. El congresista Anderson es un representante del pueblo y usted es representante de la presidenta, no queremos un debate por las envestiduras. Hay que manejarnos técnicamente”, insistió.

Luego de este llamado, el ministro Contreras pidió disculpas y recalcó: “vamos a seguir trabajando e informando con las fuentes adecuadas”.

Sobre la presentación

Como se conoce, el ministro asistió a la comisión en su segunda sesión extraordinaria para exponer el panorama de la economía, reactivación económica y medidas descentralizadas para el Fenómeno de El Niño Global.

Durante su exposición, señaló que el país se encuentra en un periodo de recuperación, financiando el gasto en emergencia con seguimiento a los cronogramas. “Queremos responder con altura la confianza del Congreso, por eso estamos monitoreando y pidiendo a los sectores cronogramas y cuando hay un retraso, yo mismo llamo la atención”, dijo.

Así también, reafirmó su compromiso por avanzar con la ejecución de los gastos en la prevención frente al Fenómeno de El Niño y, de cara al 2024, con El Niño Global, anotó que se tiene que poner en agenda las grandes obras de manejo de drenaje pluvial y soluciones integrales que permitan resolver el problema del FEN.