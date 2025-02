Este martes, Alianza Lima y Boca Juniors jugarán en La Bombonera por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 y los hinchas de la blanquiazul buscarán acompañar a su equipo en el encuentro. Como se sabe este duelo será decisivo para avanzar a la Fase de grupos del torneo continental, los íntimos llegan con ventaja al ganar 1-0 en Lima y buscarán ampliar la ventaja en un partido que se calienta desde la previa. ¿Cuánto podría costar los vuelos aéreos?

Según la plataforma Despegar, viajar este lunes 24 de febrero y volver el miércoles 26, el vuelo para una persona con equipaje de mano costaría entre US$ 1.185 y US$ 1.655. En la plataforma Latam, los precios oscilan entre los US$689,3 y los US$1.403,2 en las mismas fechas.

¿Viajará a último minuto? Si se busca viajar el mismo martes 25, el día del encuentro decisivo en La Bombonera, y volver el jueves 27, los precios en la plataforma Despegar se ubican desde los US$ 881 hasta los US$ 1.242. En tanto, en la plataforma de la aerolínea Latam, los vuelos se ubican desde los US$410, hasta los US$ 689, sin escalas, por persona y con el equipaje mínimo.

Si desean realizar un viaje con una estadía más larga y aprovechar la visita al país, salir el martes 24 y volver el domingo 2 de marzo se pueden encontrar vuelos desde los US$914 hasta los US$1.242 en la plataforma Despegar. Mientras que en Latam, los vuelos se encuentran entre los US$ 410 y los US$ 689 para una persona con equipaje de mano y sin escalas.

Es importante tener para su estadía que el valor del tipo de cambio promedio en Argentina en enero, fue de 1.031,47 por dólar, según el portal del Banco Central de Reserva (BCR). Un peso argentino equivale a S/ 0.003475 según la web de la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

¿Y los precios de las entradas? Los ‘xeneizes’ serán locales y buscarán que su hinchada, la llamada 12, sea fundamental para lidiar con el equipo peruano. En un partido donde los íntimos buscarán la hazaña, se ha habilitado la tribuna visitante para que se pinte de azul y blanco. Las entradas para el partido que se disputará mañana a las 7:30 p.m. se pusieron a la venta a través de Joinnus y están en promedio US$35, o S/129 al cambio.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), se espera que por esos días los flujos sean similares a los que se manejan en las líneas aéreas que tradicionalmente tienen la ruta Lima- Buenos Aires y viceversa, nos cuenta Carlos Loayza, gerente general de Canatur. Si bien hay una emoción por parte de los hinchas que viajarán, indica que hay que considerar que los plazos han sido muy apretados para tener la seguridad del partido, por lo que se espera sobre todo presencia de hinchas que viven en las ciudad argentina. Sobre los viajes deportivos, el vocero indica que el año pasado se vio gran desplazamiento a nivel de torneo local, sobre todo en los tres equipos de mayor arraigo como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.