Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, detalla a Día1 cómo vienen las finanzas del club, la posibilidad de que el estadio Alejandro Villanueva tenga un ‘naming right’ como otros grandes estadios del globo, cómo avanzan sus planes de ampliación y, por supuesto, cómo va el proceso de su deuda concursal.

- ¿Cómo vienen avanzando los proyectos de Caminito Íntimo y el Museo Blanquiazul? ¿se mantiene la cifra de inversión de alrededor de S/2 millones?

Sí, efectivamente hay una inversión, que no es una inversión solo de Alianza, también está la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de la Victoria. Este es un proyecto de corte identitario, que permite reforzar la identidad de Alianza Lima y lo que pretende es conectar el estadio Nacional con el estadio Alejandro Villanueva (Matute) y a lo largo de esas cuadras, en la calle San Cristóbal, conectar los estadios y contar la historia de Alianza, sintiendo los olores y los sabores del club, con todos los componentes de la cultura Alianza Lima, desde el Señor de los Milagros hasta su música, gastronomía, murales.

Se ha generado una pequeña asociación de microempresarios con la idea de mejorar la economía de la zona y que se pueda dar una oferta gastronómica. Y esto encaja con proyectos que tenemos dentro del estadio como el museo. Somos un club con mucha historia, tenemos 125 años y somos la institución deportiva más importante del país. Estamos creando el primer archivo documentario histórico. En el museo vas a poder ver parte de esa historia: las camisetas, algunas actividades interactivas digitales que te permitan sentir como si estuvieras en Alianza de hace algunos años y , por supuesto, llegar al presente.

- ¿Cuándo estará listo el Caminito Íntimo y el museo? Entiendo que el museo demoraría un poco más porque están recopilando del material histórico.

Estamos avanzando con la recopilación del material histórico y tenemos un avance importante. El Caminito Íntimo debería estar listo en junio, pero pasa también por el alcalde. Y luego, el museo debería estar listo entre junio y julio. Así que de aquí a julio deberíamos tener esos dos proyectos ya terminados y caminando en conjunto. Esa es la visión que hay, desde Caminito hasta lo que será el museo y el tour blanquiazul. Con la ayuda de PromPerú podrán llegar turistas, locales y vender paquetes turísticos.

- La inversión de S/2 millones aproximadamente es para los dos proyectos o era netamente para Caminito?

La parte del museo es una inversión netamente de club dentro de los muros del club, en la explanada de occidente, entre las dos rampas. Son 400 m2 de museo.

- ¿Cuánta gente tiene previsto recibir el museo y Caminito Íntimo en los primeros meses?

Va a tener una curva de crecimiento. Yo calculo que en agarrar el ritmo que necesitamos y en que se desarrolle la oferta gastronómica en la zona, podríamos estar hablando de tal vez 10 meses a un año adicionales para que todo cuaje.

Estimamos que el potencial debería estar en torno a los 5.000 turistas diarios. En otros lugares como en Argentina, Caminito de la Boca recibe, por ejemplo, entre 10.000 y 15.000 turistas diarios. Por ahora no aspiramos a tanto, pero sabemos que va a ser un camino. Los primeros meses la gente llegará de manera más tímida, pero no dudamos que esto tiene mucha proyección.

- Lima, de hecho, está siendo una plaza que alberga finales de Libertadores y otros eventos deportivos, ¿esto puede ser un impulso para acelerar la curva al ser un público que busca y consume espacios deportivos?

Lo importante es que somos un club con mucha historia, somos una institución muy relevante, no solamente en el Perú y además tenemos un estadio que está en el centro de la ciudad, lo que lo hace visitable. Nosotros estamos en el centro de la ciudad.

- ¿Cuánto espera recibir el club como ingresos cuando se llegue al punto de madurez de 5.000 visitantes diarios? El club ya cuenta con algunos productos como el tour blanquiazul, ¿cuánto más podría aportar?

Por cada 1.000 turistas diarios que pudieran llegar, te puede dejar más o menos unos S/60 entre el tour blanquiazul y la visita al museo. Estaríamos hablando más o menos de S/60.000 diarios que podría dejar de recaudación. Y la idea es que haya gente que pueda quedarse a comer en los restaurantes que nazcan afuera y que hagan que la economía de la zona mejore, que la vida de los vecinos mejore, que sus propiedades incrementen su valor, que haya más seguridad.

- ¿Ese trabajo conjunto con las municipalidades va a permitir que se pueda brindar seguridad y el desarrollo de los negocios en la zona?

Sí, tienen la mejor voluntad de incentivar el desarrollo de los negocios en la zona, eso va a caminar. En cuanto a la seguridad, un primer paso ha sido colocar una caseta de serenazgo en la cuadra dos de la calle San Cristóbal; se han colocado cámaras, se ha mejorado la iluminación y está quedando muy lindo.

- Aparte de estos planes, el club también tiene dos grandes proyectos de infraestructura. Está el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se viene trabajando desde hace un tiempo y la ampliación del estadio. ¿Cómo están avanzando esos dos proyectos y cuál es la inversión que se está destinando para ambos?

Al ser una institución deportiva de nuestra envergadura, tenemos responsabilidades y una de ellas es seguir contribuyendo a la cantera del Perú. Somos uno de los principales exportadores de jugadores. Hay que generar facilidades para que los muchachos puedan entrenar en canchas adecuadas.

En lo que va de mi gestión, hemos conseguido más canchas que las que ya teníamos para jugar, con gradas, oficiales, pero necesitamos algo más que permita que los muchachos puedan jugar, estudiar, alimentarse bien. El CAR es un proyecto que lo teníamos regularmente avanzado, incluso a nivel de fondeo, que va a ser un fondeo sin deuda, lo que lo hace un proyecto especial. Y, por un tema de transparencia, estamos haciendo unas calificaciones de postores a través de una consultora de primer nivel.

- ¿Ahorita están en la fase de la calificación de los postores, entonces?

Sí, primero es lo que tiene que ver con el fondeo, el terreno donde se va a construir es un tema que también está ya bastante avanzado, ya con un expediente técnico. Entonces, tendría que empezar a construirse en los próximos meses si es que no hay tropiezos o no hay cambios.

“El ‘naming right’ de los estadios se ve en los más grandes y mejores estadios de mundo y el estadio Alejandro Villanueva no puede ser la excepción”.



- ¿La expectativa es que empiece a construirse en el segundo semestre de este año?

Sí, así es.

- En cuanto al terreno, ¿está en un espacio cercano al local del Esther Grande de Bentín (EGB)?

Es un terreno que está muy cerca del predio de EGB. Todavía tenemos un contrato con el EGB que vamos a honrar. Estamos midiendo los tiempos a ver cómo calzan, pero sí está muy cerca en Lurín.

- ¿Cuáles son las característica del CAR y cómo será el proceso de financiamiento?

Es un tema que estamos trabajando, que ya está conversado y que prefiero explicarlo cuando esté cerrado. Y en cuanto a las características del predio, va a tener unas siete hectáreas, seis canchas y 4.000 m2 de superficie para edificios donde habrá gimnasios, habitaciones, cocina, entre otras. Y también van a haber tribunas y algunas canchas, de manera que se pueda avanzar con todas las categorías de fútbol.

- ¿Los postores son del sistema financiero?

No, estamos hablando más del lado de los sponsors.

- ¿El CAR estará destinado netamente a fútbol en este caso?

Por ahora sí. No descartamos luego generar una ampliación para las otras disciplinas que tenemos en el club. Pero, básicamente está destinado a fútbol.

- La participación de sponsors estaría relacionado al ‘naming right’ o sería solo para financiar el proyecto?

Sí, la forma exacta es la que estamos revisando.

- ¿Podría haber entonces esa posibilidad?

Sí, estamos revisando, por un lado, lo que es el ‘naming right’, pero esto va por otra línea. Y de hecho sí, el que se haga cargo de la construcción o el aporte para la construcción del CAR podrá poner su nombre.

Alianza Lima recibirá a Universitario en La Victoria en setiembre (Foto: GEC)

Momentos del club y presupuestos

- Este año ha ido mejorando para Alianza Lima. Al inicio hubo algunos problemas para el club, pero ganaron el título del Apertura, ¿cómo viene la foto financiera del club?, ¿cuál ha sido el presupuesto y qué expectativas tienen este año?

Las cifras que heredamos (de la gestión anterior, el 2024) eran cifras un poco complejas, había un importante déficit de caja, pero ese tipo de cosas van pasando en las instituciones dependiendo del ritmo al que van los temas deportivos también y el balance con la forma en la que se manejen las finanzas de la institución. Un año sin copa como este, de hecho te genera un hueco, un espacio y otras cosas más que nos han ido pasando en el año y esas cosas pesan, pero aún a pesar de eso tenemos una cierta salud financiera. Es un tema muy natural en el fútbol. Hay años mejores que otros.

- Que no se llegara a clasificar a la Copa Libertadores y la revisión de contratos al inicio de año con algunos jugadores que separaron del club, ¿cuánto ha terminado de afectar las cifras que tenía Alianza y cuánto puede el título del Apertura ayudar a dar un balance?

Eso sí genera siempre un efecto importante. La salida de tres jugadores que yo creo que eran de los jugadores mejor considerados siempre va a tener un costo importante. Tienes que cumplir con ciertos temas. Sí hay un efecto, sin embargo, quedamos con un saldo positivo de caja del año anterior. Aún a pesar de haber encontrado un déficit importante, ahí vamos manejando las cosas.

No estamos en una situación muy compleja ni nada por el estilo, simplemente hay años mejores que otros. El año pasado pudimos revertir la situación compleja que recibimos y parte de eso ha contribuido a poder iniciar este año. Aún a pesar de esos golpes, estamos caminando bien.

Los blanquiazules ganaron el Torneo Apertura, tras vencer con autoridad a Los Chankas en Matute. (Foto: Alianza Lima)

- ¿Cuál fue la utilidad con la que se cerró el año pasado? Revisando las cifras de la memoria anual 2024, vemos que no fue positiva, pero el 2025 comenta que sí.

Nosotros vamos a publicar la memoria anual dentro de poco con los estados financieros. Prefiero esperar ese momento para tener las cifras. Pero cerramos en positivo.

- Con el título del Apertura y con las expectativa de alcanzar la clasificación a torneos internacionales, ¿considera que también se puede tener una cifra positiva hacia el cierre de este año?

El resultado de este ejercicio va a ser positivo, el resultado de 2025 fue positivo, efectivamente el 2024 no lo fue, pero este sí lo será. Cuando hay estas cosas, dependiendo cómo manejas las cosas, puedes tener un buen resultado económico y a veces se te puede resentir un poco la caja, pero todo dentro de lo normal, todo caminando bien.

- ¿Cómo se distribuye la torta de ingresos en el club?, ¿siguen siendo los derechos de transmisión los que más aportan?

En los últimos años ha ido cambiando; el año pasado esto definitivamente dio un giro importante. Los derechos de televisión que para algunos equipos puede ser 50% - 70% de sus ingresos, para el club debe estar un poquito más en torno al 20% o 25%. Los otros ingresos vienen por el lado de sponsorías, de taquilla, eventualmente venta de jugadores, que hemos tenido tanto en el 2025 como en el 2024. Esos son los ingresos y también los premios.

- ¿Para ese año también se espera que se mantengan esos porcentajes o el club puede tener una mayor captación de sponsors este 2026?

Yo creo que el tema de sponsoría está mejorando, pero siempre los porcentajes van a estar por ahí.

Alianza Lima es ganador del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

- ¿Y eso significa que van creciendo las otras partes o fuentes de ingresos?

La parte de taquilla y de sponsors, por ejemplo, sí. Y también vamos a realizar eventos, así que también vendrán los ingresos por el museo y en general lo que nosotros tratamos de hacer es que cada m2 del club pueda rendir.

- Bajo esa lógica han tenido eventos como “La noche de salsa blanquiazul”, eventos más de experiencia.

Como parte del orden hemos obtenido las licencias, el ITSE de la explanada, que es lo que nos permite ahora hacer eventos. Entonces, se saneó ese tema y ahora podemos tener eventos en la explanada. Se pueden jugar ahora también partidos en el EGB donde también sacamos el ITSE para poder tener torneos oficiales allí. Hemos hecho muchas cosas, de índole tributaria y para ordenarnos, lo que ayuda también financieramente.

- Ser campeones del Apertura, ¿cómo se ha traducido en ingresos?

Los abonos (entradas para todos los partidos) se venden al final del año anterior o inicio de este año, entonces eso no se mueve tanto con la ‘performance’ que se da en el Apertura. Sin embargo, el hincha de Alianza quiere mucho a su institución y al margen del momento, porque a veces hay momentos que son mejores y otros que no tanto, siempre están dispuestos a venir al estadio.

- ¿A cuánto asciende el premio que suele recibir al ser campeones del Apertura? , ¿cómo se distribuye?

En el caso del Apertura es irrelevante, no es que ganaste y te llenaste de plata, porque ganar el Apertura en verdad no te garantiza nada. Es el primer paso, ya que no te garantiza entrar a la Libertadores, así que a lo que tenemos que apuntar es a ganar el torneo local. Cuando tú ganas el torneo local, el premio de la FPF existe, pero económicamente lo que más te va a aportar es el ingreso a la Copa Libertadores, a la fase de grupos del torneo. Ese es el aporte fuerte porque recibes un ingreso por clasificar y luego recibes un ingreso por cada partido.

- ¿Ese es uno de los objetivos de este año hablando de la parte deportiva?

Sí, la clasificación. De hecho, para nuestros 125 años nos hemos reforzado justamente para eso.

- Muchas veces se habló de la billetera de Alianza, ¿cuál es el presupuesto que está destinado al plantel y cuánto es lo que ha recibido también Alianza por el lado de la venta de jugadores?, ¿viene otra venta?

No tenemos en este año una venta de jugadores a la vista, pero de hecho sí sabemos que siempre están preguntando por alguno. Estoy seguro que nos van a llegar ofertas, pero no es fácil de medir, pues no es que tengamos un flujo controlable. Pero, de seguro haremos alguna venta este año, seguro que sí. Sin contar las segundas ventas de los jugadores, que es cuando tú vendes un jugador y retienes parte de los derechos de ese jugador cuando se hace una segunda venta.

La administración aliancista ya consiguió el permiso para organizar festivales gastronómicos y musicales en la explanada del estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Jorge Cerdán) / JORGE CERDAN

- Que sería una expectativa, por ejemplo, con Erick Noriega (hoy en Gremio de Brasil).

Sí, la expectativa existe. Dependerá de su club, de la plantilla de él y las propuestas que reciba. Pero de que existe la posibilidad, sí. Yo creo que además es un muchacho que está haciendo un papel muy bueno.

- ¿Noriega fue la última venta más importante del club?

Sí, fue la última venta importante.

- En cuanto a las inversiones o gastos, ¿cuánto de la inversión va a la plantilla?, ¿cuánto es lo que suele destinar Alianza?

Varía mucho anualmente. Y si hablamos de los jugadores que se venden también varía. Una parte es inversión, otra parte es gasto, pero finalmente todo es inversión, porque en el fútbol tú apuestas por un jugador que puede costarte y finalmente te va a traer algo de retorno, pero es muy variable.

Deuda concursal y pagos

- Hay otro tema importante en Alianza Lima ya desde hace varios años que es el pago de su deuda concursal de acuerdo a su plan de reestructuración, ¿cómo viene el proceso de avance del pago de la deuda?, ¿cuál es la fecha que se tiene de plazo?

Básicamente, la función de quien administra es cumplir con el plan concursal. Cumplimos de manera puntual con todos los pagos. No es un plan lineal, tenemos una cuota que es la que pagamos semestralmente y se va acelerando la curva en los años posteriores, pero la fecha de salida, según el plan de reestructuración, es el 2031.

Fernando cabada, actual gerente general de Alianza Lima, espera que el boulevard caminito íntimo esté listo este mes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

- ¿Cuánto es la cuota que se paga?

Lo que se paga ahora está en línea al plan. A partir del 2027 la curva cambia y ya hay un salto en las cuotas anuales. Se viene cumpliendo a cabalidad.

- ¿Dentro de las prioridades de la administración está cumplir primero esta deuda?

Si hay algo que no podemos hacer es incumplir con el plan presupuestal/ concursal. Eso está clarísimo.

-¿A cuánto asciende la deuda concursal actual que tiene el club?

Es un tema que prefiero no tocar. Hay muchas vueltas alrededor de ese tema.

- ¿Todo apunta que al 2031 se pueda salir finalmente de esa deuda?

Imagínate que tú sacas un crédito en el banco, pero ahora tu crédito está en una Junta de Acreedores y tú tienes unas cuotas que pagar. Entonces tú sabes que lo que no vas a dejar de hacer es dejar de pagar el crédito. Es igual, nosotros tenemos que pagar este dinero que debemos y está distribuido en determinadas cuotas con las que tenemos que cumplir. Y en eso andamos.

- ¿Qué porcentaje de los ingresos o de la utilidad del club se destina al pago de esa deuda?

El año que el club no tuvo resultados positivos, igual se cumplió con los pagos del plan concursal. Tampoco tiene mucho sentido hablar de qué porcentaje de los resultados se va el pago del plan concursal porque son muy variables, de un resultado claramente positivo el 2025 y claramente negativo el 2024, igual se ha pagado la misma cantidad en deuda concursal.

- ¿En cuál de los conceptos de sus estados financieros aparece el pago de la deuda concursal?

Es servicio de deuda.

- ¿Están viendo la renovación de algunos de sus sponsors o la llegada de otros nuevos este año?

Siempre lo revisamos, viendo algún sponsor nuevo, es un tema que está vivo y en permanente evolución.

“Si hay algo que no podemos hacer es incumplir con el plan presupuestal/ concursal. Eso está clarísimo“.



- ¿Ahorita tienen ya algunas propuestas para algunos espacios de la camiseta, ¿cuánto es el valor comercial de la camiseta?

Ahí son cosas que no están cerradas, por lo que no te las puedo comentar, pero no solamente estamos buscando intercambiar activos como las camisetas, que ya tienen los sponsors visibles, sino a otras cosas como el ‘naming right’ del estadio y otros activos más que todavía tenemos libres.

- En cuanto al estadio también tenían un master plan para la ampliación de Matute, ¿cuándo estará listo? Además, mencionó el ‘naming right’, ¿es algo que está en evaluación?

Hoy día se están dando pasos. No queremos esperar, yo sé que es mucho más atractivo generar el ‘naming right’ a un proyecto nuevo, pero no queremos esperar que esté listo ese proyecto. Tenemos que empezar a identificarnos con alguien porque no es un proyecto ni sencillo ni rápido. La construcción o ampliación aproximadamente te puede demorar unos 36 meses o hasta 40 meses.

Entonces no podemos esperar todo el tiempo de generar el expediente técnico, la parte financiera, porque ahí sí la estructura de la inversión es muy diferente. Es un proyecto que podría estar entre US$65 millones o US$70 millones, y eso es algo que se tiene que estructurar financieramente con mucho cuidado.

- ¿Cómo se plantea financiarlo?

Es un proyecto que es intrínsecamente rentable. A diferencia del CAR, una ampliación de estadio sí te da porque vas a tener taquilla adicional y la venta de los palcos. Entonces, sí, financieramente es rentable. Pero hay que levantar el dinero. Una parte se levantará de los palcos y otra parte vendrá de conseguir el capital, ya que una obra de este tipo con la responsabilidad que implica –porque tocar el estadio Alejandro Villanueva, tocar Matute, es una responsabilidad histórica muy importante–, se tiene que llevar con pinzas.

Hemos tenido ya algunas reuniones para ver el tema de financiamiento. Y hay que revisarlo, pero el tema del ‘naming right’ es algo que nosotros quisiéramos avanzar ya. Hemos tenido contacto con algunas empresas.

(Foto: Movistar Deportes)

- ¿Que ya tengan una identificación o están ya con el club?

Son aportes nuevos.

- ¿Son marcas ligadas al mundo deportivo?

No, son empresas de otros sectores.

- Dentro del master plan de la ampliación, se indicaba que Matute llegaría a albergar más de 50 mil personas, ¿se mantiene ese plan?

Más o menos 57 mil en total.

- ¿Implicaría también crear espacios nuevos en los alrededores como canchas de entrenamiento u otro tipo de proyectos?

Lo que está contemplado en esa parte del proyecto que se ha mencionado es solamente el estadio como tal. Hay proyectos y he estado conversando con algunas personas que estuvieron viendo algunos de esos proyectos que hablaban incluso de algunas zonas comerciales dentro de los terrenos que queden libres, pero por ahora solamente estamos concentrados en lo que es el estadio.

No es algo que se va a dar la próxima semana sino que hay que darle vueltas y lograr consensos, porque yo creo que el Alejandro Villanueva es el estadio de todos los aliancistas.

- En algún momento hubo un poco de reticencia con el hecho de tener un ‘naming right’ en el estadio Alejandro Villanueva.

Yo creo que hay cosas que van evolucionando y a pesar de que somos de alguna manera un club tradicional, hemos ido caminando hacia la modernidad. Por ejemplo, tenemos equipos de medición de indicadores como cualquier club de primer nivel en Europa. No perdemos la tradición, pero tenemos que entrar en una etapa de mayor modernidad y estar a tono con lo que sucede en el fútbol mundial. Y el ‘naming right’ de los estadios se ve en los más grandes y mejores estadios del mundo y el estadio Alejandro Villanueva no puede ser la excepción.

- ¿Es un hecho de que va a haber un ‘naming right’ en el estadio?, ¿solo falta conversar con los interesados y tener el acuerdo finalmente dentro del club?

Exactamente. Estamos en eso. Han habido conversaciones preliminares, no hay algo cerrado.

- ¿Cuándo se está proyectando que pueda estar ya lista la ampliación del estadio? ¿Estaríamos hablando más del 2029 o el 2030?

No te puedo dar la fecha. Hemos avanzado con el proyecto, tenemos el anteproyecto, pero todavía no tenemos un expediente técnico. El CAR sí, porque ya hemos visto todo, ya contamos con el financiamiento y negociaciones avanzadas por el tema de terrenos, así que está cuajado. Ahí faltan algunos detalles que han retrasado el proyecto, porque esto debería haber empezado a inicios de año.

- Va a estar mucho más claro cuando se tenga el expediente técnico, ¿se espera que este pueda estar listo durante este año o todavía faltaría un poco más?

Quisiéramos que el expediente técnico esté listo este año, pero no te puedo garantizar eso porque debemos consensuar algunos aspectos antes de ingresar el expediente técnico.