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Fernando Cabada asumió el cargo de administrador de Alianza Lima en enero de este año. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
Fernando Cabada asumió el cargo de administrador de Alianza Lima en enero de este año. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Claudia Inga Martínez

Alianza Lima no tuvo un arranque de año sencillo, pero terminó el torneo Apertura sonriendo y celebrando el título de la Liga1, en un año más que especial: los 125 años de historia del equipo blanquiazul. Un año en el que además van tomando forma grandes proyectos para el club como el Museo Blanquiazul y Caminito Íntimo, que verán la luz entre junio y julio, así como el desarrollo del nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR), que permitirá fortalecerse como cantera y gran exportador de talentos peruanos.

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