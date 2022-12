El exministro de Economía Alonso Segura sostuvo que el gobierno de Dina Boluarte tendrá como principal reto revertir la incertidumbre, así como el pesimismo que existen a nivel empresarial y en los consumidores.

“El principal reto es revertir la incertidumbre, el pesimismo que existe tanto a nivel empresarial, los inversionistas, como a nivel de consumidor, sobre todo lo que es expectativas pesimistas. Estamos en el periodo de expectativas en la economía de contracción más largo que se registra el indicador, y es por razones de fuentes domésticas, básicamente era el fenómeno [Pedro Castillo]. Parte de eso se va a disipar simplemente por el hecho de que Castillo haya terminado como ha terminado”, indicó en diálogo con El Comercio.

En esa línea, consideró que otro aspecto que se debe considerar para disipar este pesimismo serán las decisiones que tome la nueva presidenta Dina Boluarte, en relación, por ejemplo, a los nombramientos en cargos públicos -empezando por el gabinete ministerial, retirando a personajes sin competencias y con todo tipo de antecedentes. Ello con el fin de que el aparato público funcione.

“Por ejemplo, las medidas emitidas que tomaron con respecto al mercado laboral. Creo que va por ahí. Parte de la tarea está hecha simplemente porque no está Castillo, pero ahora viene la parte de cómo recuperan todo lo que se tuvo [antes], de confianza y un norte para las políticas públicas en el Perú y un Estado que nuevamente comience a funcionar mínimamente”, añadió.

Perfil de ministros

Sobre el perfil del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Segura sostuvo que se debe mantener los perfiles de los últimos ministros, mencionado como ejemplos a Kurt Burneo y Oscar Graham. Además, consideró, podría ser un personaje independiente, sin cercanías a tiendas políticas, y economista respetado.

“En cuanto a perfil, seguir los perfiles de Graham y Burneo. Burneo perfectamente podría quedarse. No se estila, pero no hay ninguna razón por la que no. Alguien independiente diría, que no sea percibido como cercano a ninguna tienda política, y que sea un economista respetado, razonable”, acotó.

Sobre el Ministerio de Trabajo, el exministro apuntó a que el nuevo titular de esta cartera deberá “hacer un giro de 180″ con respecto a la ruta que ha seguido el sector durante la gestión de Pedro Castillo.

“Alguien que entienda que esas decisiones tomadas desde el Ministerio de Trabajo bajo decreto supremo, decretos de tercerización [por ejemplo], deben derogarse y que otra es la ruta para generar empleo formal y adecuado en el Perú”, expresó.

Precisó también que si en el ministerio se elige a alguien con un perfil “más lobbismo, gente muy timorata, que se muere de miedo de hacer ajustes”, entonces se comenzará a diluir una mejora del sector, dado que los cambios serían pocos porque no habría voluntad de rectificación, corregir errores y tomar medidas adecuadas.

“Y, en general, para los miembros del gabinete, pues que sean percibidos como gente honesta y gente con trayectoria. Pueden ser un poco más de izquierda, un poco más de derecha. Eso lo que necesitas ahorita, que tengamos credibilidad o confianza en que tengan un gabinete funcional y que trabajen por los intereses del pueblo”, indicó.