Alonso Segura: “En cualquier escenario, la economía peruana va a crecer menos; probablemente sea en torno al 3% o menos”

¿Cómo analiza la situación económica del país en este semestre?

La economía peruana continúa siendo dependiente de condiciones externas. Todavía hay un entorno favorable: precios récord de materias primas y un crecimiento global que todavía no se ve significativamente impactado por los atisbos de la guerra comercial.

Es un viento de cola importante para la economía peruana. Lamentablemente, ya los vientos de cola no ayudan a que acelere significativamente. La primera mitad del año creció ligeramente por encima de 3%. También hemos dicho que se iba a enfriar en la segunda mitad del 2025, pero está por encima del potencial económico de largo plazo -en torno al 2,5%-. Ese plus te ayuda a ir un poco más rápido.

Sin embargo, el crecimiento en el segundo semestre sería menor.

La segunda mitad del año es más complicada. Hay factores domésticos que impulsaron el crecimiento en el segundo semestre del 2024 y no se repetirán en este: retiros de AFP, CTS, entre otros. Además, todavía es incierta la envergadura y el impacto de las decisiones comerciales de Estados Unidos y las represalias de otros países. Ahora se habla del 1 de agosto y se habla de tasas arancelarias al 50%, puede ser puro ‘bluf’ o no.

En cualquier escenario, la economía peruana va a crecer menos. La pregunta es cuánto menos. Probablemente vamos a cerrar en un crecimiento en torno al 3% o por debajo. Debe preocuparnos qué pasa si la economía mundial se complica realmente, a dónde nos lleva esto; no estamos preparándonos para tener fortalezas para esas contingencias.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez). / HUGO PEREZ

¿Hay posibilidad de que la política arancelaria de Estados Unidos nos pueda beneficiar?

No hemos visto medidas concretas para Perú, pero podría venir también. De hecho, Perú se podría beneficiar si le pones aranceles a México en palta. Si sigues metiendo [medidas] al mercado por el cobre y los precios suben, a Perú lo beneficia esa subida, porque Perú no exporta a Estados Unidos [en gran medida].

Hay efectos que podrían beneficiar de cierta manera a Perú, pero en un contexto donde las tensiones comerciales pueden escalar mucho, puede enfrentar un enfriamiento global importante. Esos efectos indirectos jalarían la economía peruana hacia abajo. También hay posibilidad de alguna decisión particular contra Perú, eso no se puede descartar.

En mayo la minería cayó 6,92%. Según el INEI, se debe a la paralización de operaciones de Shougang y Poderosa. Esta última se ha visto afectada continuamente por la minería ilegal. ¿Cuánto impacta esta actividad delictiva en la economía nacional?

Es difícil predecirlo o cuantificarlo, no puedo lanzar números. A raíz del retiro de mineros informales e ilegales hay bloqueos en ciertas partes del país. Es un tema extraeconómico, no sabemos si va a seguir escalando o no.

¿La campaña electoral también empezaría a influir?

Es otro factor que sugiere un enfriamiento de la economía conforme nos acerquemos a la última parte del año e inicios del siguiente. En Perú siempre es una lotería de la cual no sabemos cómo saldremos, no solo por quién va a ganar las elecciones, sino también por cuál va a ser tu composición en el Congreso.

En inseguridad, lamentablemente, las economías ilegales y delictivas, incluso, cada vez crecen más en Perú y tienen más llegada a las decisiones de políticas públicas. Eso es preocupante.

Se ve en la minería, pero también se ve un impacto de la inseguridad en las mypes.

Hay paralizaciones, bloqueos, cosas por el estilo.

La presidenta Dina Boluarte va a dar la semana siguiente su último mensaje presidencial por Fiestas Patrias. ¿Cómo califica su gestión a nivel económico y fiscal?

Primero, estamos en un contexto donde cambiaron las reglas de juego entre Legislativo y Ejecutivo. Ahora hay un desbalance de poderes, incluso por decisiones del Tribunal Constitucional. Cualquier gobierno, en especial uno sin bancada o con una muy minoritaria, estaría en una situación de mucha vulnerabilidad frente a decisiones del Congreso, en varios casos erradas.

Más allá de eso, es como un quinquenio perdido, donde no hemos sabido aprovechar las condiciones externas muy favorables. Al contrario, hubo un sometimiento del Ejecutivo, en muchos casos hubo alianzas con el Congreso para la toma de decisiones de política pública con impacto fiscal que deberían preocuparnos a los peruanos.

Vemos todas las semanas decisiones de exoneraciones tributarias o iniciativas de gasto cuantiosas, distorsionantes y que no van a generar un bienestar a los peruanos, más crecimiento potencial ni nada por el estilo. Nos van a pasar factura, porque son acumulativas en el tiempo.

Hablamos de pérdida de ingresos por periodos de 20 a 30 años. En otros casos, iniciativas de gasto permanentes, muchas son salariales que no se justifican. No es casualidad que enfrentamos por primera vez en nuestra historia de reglas fiscales -básicamente 25 años- dos años consecutivos de incumplimiento. Con un poco de esfuerzo podrían cumplir este año.

¿Este cumplimiento se logrará por el crecimiento de ingresos tributarios, de 13,8% en el primer semestre?

Lo habíamos dicho, este año muchos de los ingresos son temporales: buenos precios de materias primas, hay un efecto de regularización [del impuesto a la renta] del año pasado y el pago de impuestos por venta de una gran empresa. No estamos hablando de que la economía peruana necesita un impulso fiscal. Está creciendo por encima de su potencial, además con una brecha de producto básicamente cerrada, o sea no hay capacidad instalada ociosa. No hay argumentación económica posible para decir que se necesita una política fiscal expansiva.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, indicó que no se modificará la regla fiscal para este año. ¿Qué señal genera esto?

Es una decisión acertada. El crecimiento de ingresos extraordinarios este año debería acercar las cuentas fiscales al límite del déficit fiscal. Por tanto, cumplirla es posible limitando el gasto a lo presupuestado o aplicando un moderado ajuste, dependiendo de cómo cierre el año.

¿Esto puede generar una mejor previsión en las agencias de riesgo?

Cumplir con las reglas fiscales ayudaría a mitigar las crecientes preocupaciones por los desvíos reiterados en el manejo fiscal y evitar las consecuencias de un nuevo incumplimiento o modificación de reglas durante el año en curso.

¿Genera preocupación el proyecto de ley del crédito suplementario?

Sí, claro. No solo los créditos suplementarios.

Termina siendo una negociación en el Congreso como si fuera la Ley de Presupuesto.

Exacto. Es parte de eso. Independientemente del límite de déficit fiscal, no hay necesidad de un crédito suplementario. No hay ninguna justificación. Si crees que esas partidas son realmente esenciales, mira cuáles no lo son y sustituyes, acomodas.

¿Los créditos suplementarios o las iniciativas de gasto pueden afectar un eventual cumplimiento de regla fiscal este año?

Va a depender de la evolución de los ingresos el resto del año y de la magnitud de cualquier crédito suplementario. Lo más probable es que en ausencia de créditos suplementarios, las cuentas fiscales estén muy cerca del límite de las reglas, tanto de déficit como de crecimiento del gasto. Por lo tanto, no debería haber espacio para un gasto incremental.

La consolidación fiscal también afronta la ley que fortalece el Foncomun a favor de los gobiernos locales.

Es darle dos puntos porcentuales más del Foncomun a los gobiernos locales, sabiendo que hay mucha corrupción en la obra pública, que el problema de obras paralizadas siguen creciendo y que no generan un mejor impacto en los indicadores de bienestar de la población. Estamos ante un problema de generación ineficiente de gasto donde esos fondos están yendo a un pozo negro.

[La medida] va a generar un déficit fiscal permanente, probablemente entre 0,5 y 0,7 puntos del PBI, porque no tienes cómo cerrarlo. Sustituir... los números no dan, porque no tienes transferencias discrecionales corrientes y capital del gobierno nacional para los gobiernos locales en la escala de darles dos puntos del IGV. Lo otro es que dentro de lo poco que se podría sustituir [en recursos], está la restricción política.

Va a ser muy difícil que puedas consolidar el déficit a futuro a un nivel que permita estabilizar tu trayectoria de deuda.

De acuerdo con el Consejo Fiscal, ha aumentado la cantidad de municipios que incumplen alguna regla fiscal, mientras que todos los gobiernos regionales las vienen cumpliendo. ¿Cómo se ve la situación?

A los gobiernos regionales, paradójicamente, les dieron dos puntos del IGV para el Foncor. Milagrosamente ya no incumplen. Le estás dando un montón de plata que no sabemos a dónde va. Eso genera más presión y hueco al déficit fiscal, y lo vas a repetir con los gobiernos locales.

Los incumplimientos a nivel de gobiernos subnacionales están concentrados en municipios de Lima Metropolitana. Hay un grupo de municipalidades con incumplimientos importantes y hay que ver qué solución se le da a eso.

El principal infractor es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se ha multiplicado por cuatro su deuda financiera. Aún con este flujo nuevo de recursos de dos puntos del IGV, igual va a dejar en una [situación] muy precaria a las siguientes administraciones, que van a tener que pagar deudas y ejecutar solo los proyectos de esta gestión. No van a poder lanzar nada nuevo y van a estar comprometidos, porque el servicio de deuda será más alto que todo su presupuesto de inversión pública, para que tengas una idea de magnitudes. Esa no es una manera responsable de manejar las finanzas públicas.

¿Hace falta un shock fiscal que ayude a disminuir las brechas?

Es difícil. Se dice que los indicadores fiscales del Perú se ven mejor que los de otros países de la región. Hay cinco países con grado de inversión en toda América Latina. El problema es cuando ves la película: ves incumplimientos de reglas, evolución de indicadores, mayores déficits fiscales en 30 años, crecimiento sostenido de deuda pública bruta y más rápido en la deuda neta, ya casi no te quedan ahorros a los que puede recurrir el gobierno nacional en caso de una crisis.

Lo que tienes que ver es la evolución de tus propios indicadores. Necesitamos retornar a periodos de responsabilidad.

Una carga viene a ser la Municipalidad Metropolitana de Lima y otra Petro-Perú, con los salvatajes que ha otorgado el gobierno en estos años y el plan para que su deuda tenga garantía soberana.

Tampoco hay una solución clara para Petro-Perú. Estos problemas de gestión de se ven hace tiempo y no se ha tomado el toro por las astas. No hay una estrategia de decir cómo hago para encarrilar la empresa pública en una senda sostenible financieramente y está el anuncio actual.

El discurso previo fue “Petro-Perú ya verá qué hace, porque no va a haber ningún tipo de salvataje”. Eso no era implementable salvo haya un plan concreto de cómo sustituyes toda la prestación de servicios en zonas del país donde solo llega Petro-Perú, por ejemplo.

Tampoco es decir que ahora garantizo la deuda. ¿Cuál es la estrategia y qué cambios se van a hacer al interior? El gobierno había nombrado a personas en Petro-Perú que en el pasado fueron parte del problema.

Por otro lado, ¿cómo ha mejorado la relación entre el Consejo Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas?

Siempre hay un trabajo técnico, pero hay ciertos aspectos que sugieren que la línea de comunicación puede estar más abierta. Más allá de formas, hay temas de fondo. Se requiere transparencia y lo que al final va a importar mucho es cómo impacta esa mejor relación en la toma de decisiones.

¿Qué opina respecto al aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte?

No es un tema del Consejo Fiscal. Es un tema de decisión del Ejecutivo.