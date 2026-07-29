El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, consideró que el anuncio de la mandataria Keiko Fujimori de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 puede generar una distorsión en el mercado laboral.

Sostuvo en Canal N que esta eventual medida representaría un alza del 15% en el salario mínimo, considerando que este aumento sería “bastante fuerte”.

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“No había una presión por precios (inflación) y tampoco se justifica por el crecimiento de productividad. Vamos a ver cómo lo sustenta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo. Te va a generar distorsiones en el mercado laboral”, expresó.

Espacio fiscal

Por otro lado, Segura sostuvo que la escala de medidas anunciadas por Fujimori y el costo de estos no es consistente con la disponibilidad fiscal que tiene el país.

Entre las medidas señaladas en el discurso presidencial, el presidente del Consejo Fiscal apuntó que, si bien se habla del cierre de brechas en infraestructura, las líneas del Metro de Lima requieren de un apoyo público muy importante, mayormente en la parte de la construcción, mientras que en la etapa de funcionamiento se requiere de subsidios a las tarifas.

“Son caras. Una línea de Metro te puede costar US$5.000 millones en promedio. Habló de trenes de cercanías, que cuestan también varios miles de millones; y la Carretera Central, que cuesta US$7.000 millones por lo menos, y otros proyectos más”, señaló.

En ese sentido, explicó que el Perú gasta 5 puntos del PBI en inversión pública. Añadió que por tamaños de proyectos, las obras que sobrepasan los US$100 millones representan 0,8% del PBI, equivalentes a US$3.000 millones. No obstante, el monto es superado por los proyectos anunciados por Fujimori, indicó.

Por otra parte, Segura indicó que espera que el nuevo gobierno presente demandas de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso y que generan un impacto fiscal. Esto considerando que el Tribunal Constitucional emitió un fallo este mes donde limita la aprobación de este tipo de normas.