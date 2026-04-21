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Resumen

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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el 17 de abril un dictamen que propone incorporar en el Código Civil la figura de una fianza arrendaticia aplicable a los contratos de alquiler.

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