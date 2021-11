Conforme a los criterios de Saber más

La Asociación de Exportadores (Adex) advirtió que los altos precios de los fletes a Estados Unidos y la demora en los envíos podrían provocar la caída de las exportaciones de páprika seca en las próximas semanas.

Si bien los despachos de este producto aumentaron 22% entre enero y agosto de este año, el presidente del Comité de Capsicum de Adex, Walter Seras, expresó la intranquilidad de los actores de esta cadena.

“El traslado de la carga a ese país demoraba antes entre 20 y 30 días, ahora es hasta 70 días, haciendo que la páprika seca sufra alteraciones por condensación. Si está mucho tiempo en el contenedor ‘dry’ se genera humedad y posteriormente moho”, explicó.

Esta situación implicaría una pérdida para el empresario, pues el alimento puede ser devuelto y además se generan sobrecostos debido a que el seguro de carga marítima no cubre los contenedores por esos casos. En esa línea, si la situación continúa, se desaceleraría la exportación o inclusive detenerse, según Seras.

Los despachos de páprika al exterior alcanzaron los US$ 70 millones entre enero y agosto pasado, experimentado un crecimiento de 22% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 57 millones), reportó la Gerencia de Agroexportaciones del gremio.

Su principal presentación fue la seca (US$ 62 millones) con una participación del 88,7%, le siguió en conserva (US$ 7 millones) con una concentración del 11,1%; y congelada y en pasta, por monto menores.

De un total de 19 mercados, EE.UU. (US$ 29 millones) demandó el 42,4% de esta oferta y logró un alza del 37%; en el segundo lugar estuvo México (US$ 25 millones) con una representación del 35,8% y una evolución del 51%.

Completaron el ‘top ten’ España (US$ 10 millones), Guatemala (US$ 1 millón), Rusia (US$ 714.848), Brasil (US$ 630.583), Argentina (US$ 533.557), Bélgica (US$ 232.334), Chile (US$ 193.540) y Albania (US$ 134.250).

VIDEO RECOMENDADO

Las diferentes posiciones sobre el gas de Camisea del gobierno en esta semana ocurrieron tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo cuando pidió una ley para la estatización o nacionalización del gas de Camisea, mientras la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez daba su mensaje al Congreso por el voto de confiaza.