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Resumen

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El Gobierno plantea elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) en dos etapas y trasladar sea a los lunes o a los viernes la mayoría de los feriados que actualmente se celebran en otros días de la semana. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo que ambas medidas buscan mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, favorecer el turismo interno y reducir el impacto de los días no laborables sobre la productividad.

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