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Resumen

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Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El nuevo gobierno recibió un mercado laboral en crecimiento: en el segundo trimestre de 2026, el desempleo y el subempleo en Lima Metropolitana alcanzaron sus niveles más bajos desde que se tiene registro. Sin embargo, el país aún enfrenta una lenta recuperación del empleo juvenil, baja productividad y alta informalidad. En este contexto, el pedido de facultades legislativas representa una oportunidad clave para acelerar el cierre de estas brechas. Sin embargo, el anuncio de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 envía una señal contradictoria a los esfuerzos de formalización y contratación de jóvenes.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.