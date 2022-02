Conforme a los criterios de Saber más

Amazon dijo este jueves que está subiendo el precio de sus suscripciones Prime, para compensar los mayores costos de envío y los salarios, pese a que superó las expectativas de ganancias en el trimestre final de año.

Las acciones de la minorista por Internet subían un 12% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, tras haber caído casi un 8% en la sesión regular por las débiles perspectivas del propietario de Facebook, Meta Platforms Inc.

Los beneficios de Amazon incluyeron una ganancia antes de impuestos de US$ 11.800 millones por su participación en el fabricante de autos eléctricos Rivian Automotive.

Tras sus ganancias extraordinarias por el auge de las compras desde la casa durante la pandemia, Amazon ha invertido dinero en sus operaciones para gestionar las dificultades de la cadena de suministro, y, además, ha pagado primas para atraer a cientos de miles de trabajadores en un mercado laboral ajustado.

Las cuotas anuales de los abonados estadounidenses subieron por última vez hace cuatro años, de US$ 99 a US$ 119, y cuatro años antes, desde US$ 79. Analistas habían dicho que ya era hora de un alza para cubrir los mayores costos de la empresa.

La cuota mensual en Estados Unidos aumentará de US$ 12,99 a US$ 14,99, y la cuota anual de US$ 119 a US$ 139, con efecto a partir del 18 de febrero para los nuevos miembros.

Con más de 200 millones de miembros en todo el mundo, Prime es un incentivo para que los consumidores dirijan una mayor parte de sus compras a Amazon, de modo que puedan aprovechar al máximo sus suscripciones. Las cuotas sólo en el cuarto trimestre crecieron un 15% a los 8.100 millones de dólares.

Aun así, Amazon pronosticó unas ventas para el primer trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street, proyectando entre US$ 112.000 millones y US$ 117.000 millones, es decir, un crecimiento de entre el 3% y el 8%. Los analistas esperaban US$ 120.040 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Los ganancia neta del trimestre navideño, el más activo del año para Amazon, aumentaron a US$ 14.320 millones o US$ 27,75 por acción, desde los US$ 7.220 millones o US$ 14,09 por acción del año anterior.

