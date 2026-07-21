El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (Foto: GEC)
El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

América Móvil, empresa de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, magnate mexicano, incrementa su presencia en Perú con la compra de WOW, empresa competidora que provee internet por fibra óptica.

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