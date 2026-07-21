América Móvil, empresa de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, magnate mexicano, incrementa su presencia en Perú con la compra de WOW, empresa competidora que provee internet por fibra óptica.

De esta manera, América Móvil, a través de la subsidiaria Claro Perú, celebró el acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners para adquirir el 100% de las acciones de WOW Tel por un monto aún desconocido.

“El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”, indicó América Móvil en un comunicado.

Vale precisar que Liberty Latin America es una compañía de telecomunicaciones y entretenimiento con oficinas en USA y Narvik es un fondo de inversiones de Singapur. De hecho, Liberty contaba con una participación minoritaria en WOW desde el 2021.

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La compañía destacó que WOW ofrece servicio de telecomunicaciones fijos a través de fibra óptica en varias regiones de Perú, principalmente en Lima.

La adquisición de América Móvil ocurre luego de que compró una participación mayoritaria en la empresa de telecomunicaciones brasileña Desktop SA por un valor de US$750 millones en marzo.

“Creemos que en el este de Europa y América Latina habrá buenas oportunidades y estamos buscando algunas de ellas”, sostuvo en su momento Daniel Hajj, CEO de América Móvil.