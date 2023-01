“De ninguna manera estamos de acuerdo con el vandalismo ni con los violentistas, el Perú no merece esto. Esperemos que hoy sea una marcha pacífica que no lleve a consecuencias lamentables, sobre todo en la pérdida de vidas humanas”, anotó.

Para Choquehuanca, estas marchas están afectando de la peor manera al sector de la pequeña y mediana empresa que hoy han tenido que cerrar y paralizar sus actividades así como a la movilización de los trabajadores.

“Creemos que las demandas deben ser claras, aún si las compartimos o no, para llegar a un punto medio e iniciar un diálogo que brinde soluciones. No pueden seguir paralizando el país. Ese diálogo está en la cancha de los sindicatos que hoy comandan esta marcha que por ahora es pacífica pero esperamos no se radicalice y no haya intervención de terceras personas con otros objetivos como ya hemos visto en el resto del país”, dijo.

Sector Pyme

La representante de la Asociación Pyme Perú señaló que la situación del sector es crítica y caótica ya que no cuentan con incentivos, estímulos, apoyo o flexibilidad de parte de Sunat y la banca.

Desde el gremio se está tratando de coordinar tanto con la presidenta de la República como con la Ministra de la Producción medidas reales de reactivación.

“Estamos en esa tarea avanzando un poco, no podemos negar que la ministra esté avanzando, es su prioridad tratar de cerrar el tema de compras del Estado para darle un poco de movimiento a la parte del mercado que tenemos”, señaló.

Explicó además que si bien existe casi un 80% de informalidad, se está trabajando primero en el 20% a fin de fortalecerlos para que no pasen al lado de la informalidad. En el caso de los informales, se trabajan medidas para que puedan transitar a la formalidad a la que pertenecían antes de la pandemia.