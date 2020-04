La empresa pesquera Hayduk, con sede en el distrito de Coishco, en Áncash, ha suspendido temporalmente sus actividades luego que uno de sus colaboradores fuera diagnosticado con COVID-19. El trabajador, quien se encuentra en aislamiento, se había sometido a una prueba rápida en EsSalud.

La compañía productora de conservas de pescado informó que las operaciones se han paralizado hasta el 20 de abril para proceder con las labores de desinfección en sus instalaciones cumpliendo con el "seguimiento a sus protocolos de salud y seguridad".

Durante estos días de inmovilización se dedicarán a identificar a las personas que tuvieron contacto con el paciente para que se les aplique la prueba molecular, a fin de descartar la enfermedad.

“Hemos decidido enfocarnos exclusivamente en la desinfección de nuestras instalaciones, así como identificar a las personas que estuvieron en contacto con nuestro compañero, y aplicarles la prueba molecular para el descarte correspondiente”, señalan en un comunicado.

Reafirmaron su "compromiso con el abastecimiento de la cadena alimenticia en el país" y aseguraron que tienen “protocolos definidos para actuar, aislar y evacuar a un centro de tratamiento autorizado, si se presenta un caso de enfermedad dentro de nuestras instalaciones”.

Cabe precisar que la Dirección Regional de Salud de Áncash ha reportado 196 personas contagiadas con el nuevo coronavirus. La ciudad de Coishco presenta 15 casos confirmados y cuatro fallecidos.

-Casos en aumento-

El alcalde de la Municipalidad de Coishco, Abel Sánchez Cruz, ha mostrado su preocupación por el aumento de los casos en su distrito y ha denunciado que el centro de salud del Minsa carece de una ambulancia y de pruebas rápidas para atender a los pacientes infectados.

"Queremos que nos manden una ambulancia y apoyen con las pruebas rápidas y los implementos de protección para el personal de salud. Han cambiado la ambulancia por una camioneta y así no se puede trabajar", demandó.

Sánchez lamentó que los vecinos no tomen consciencia de la letalidad de la enfermedad e incumplan con las medidas de aislamiento social.

"Hasta el momento hay cuatro muertos en Coishco y la población no toma consciencia, todos los días salimos con la Policía Nacional a pedirles que se metan a sus casas y no hacen caso. El virus avanza y eso es por irresponsabilidad de los vecinos que siguen saliendo. He encontrado a pobladores veraneando en la playa", fustigó.

De otro lado, el burgomaestre solicitó al presidente de la República Martín Vizcarra que ayude a los municipios que tienen deudas, ya que no cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos de los servicios básicos.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

