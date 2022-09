Andes Alimentos & Bebidas se propuso desarrollar un producto que combinara calidad e identidad. Así nació Quinoa Orgánica Andes Gold Lista para Comer, con el cual la empresa ganó el Premio Creatividad Empresarial, organizado por la UPC, en la categoría Gastronomía y Productos Alimenticios y Nutricionales en el 2021.

—¿Cómo surgió la idea?

Por la necesidad insatisfecha en el mercado, no solo nacional sino internacional. [...] El empaque tomó bastante tiempo en su desarrollo. Queríamos que el producto tenga una identidad peruana que pueda relacionarse en cualquier parte del mundo con nuestras raíces.

—¿Qué necesidad identificaron?

En el Perú tenemos un gran reto, y es incrementar el consumo per cápita de quinua en nuestra sociedad. Este tipo de productos contribuye a romper [el mito] de que la quinua es solamente para un segmento social bajo. [...] Otro tema que nos dimos cuenta, acá en el Perú, es que mucha gente no sabe cómo cocinar quinua o no sabe cómo prepararla.

—¿Cuál fue la aceptación del producto?

Hemos visto que la demanda ha crecido. El Perú está aprendiendo a consumir productos sanos y saludables. Creo que un reflejo de ello es el incremento de las biotiendas que estamos observando. Considero que, en los últimos cuatro años, sí hemos crecido y avanzado. [...] Hay bastante por hacer, pero estamos en el camino.

—¿A qué mercados llegan actualmente?

[Además del Perú], a tres: Canadá, Estados Unidos y, antes de que explotara la guerra, estábamos ya en Ucrania. Tenemos presencia en dos de las cadenas más grandes de supermercados de Ucrania.

—¿Planean ingresar a otros?

Esperamos que sí. Estamos negociando con Brasil y Alemania.

—¿Cómo vieron el panorama en pandemia?

La demanda se ha incrementado. No de manera exponencial, en el caso del ‘ready to eat’, porque la gente –al quedarse en casa– tenía más tiempo para aventurarse a cocinar. Durante la cuarentena, el producto que se vendía más era Andes Gold Quinua Cruda.

—Frente a este nuevo contexto, ¿cuáles son sus expectativas?

Estamos por lanzar productos listos para consumir, con el agregado de que no solamente van a contener ingredientes convencionales, [sino que] vamos a incluir ingredientes que vendemos pero más nutritivos. [...] Cada sabor se tiene que ir adaptando a cada mercado.