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Resumen

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Andrés Chaves, gerente general de Inca Tops
Andrés Chaves, gerente general de Inca Tops
Por Melissa Rodríguez Enciso

Inca Tops ganó el premio Creatividad Empresarial 2025 en la categoría Productos y Servicios Intermedios con Zamacola, una planta de procesamiento sostenible de fibra de alpaca que ahorra 19.900 m3 de agua al año y reutiliza el 100% de este recurso. Andrés Chaves, gerente general de la compañía, explica cómo surgió el proyecto, las innovaciones incorporadas y lo que significó obtener este reconocimiento.

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