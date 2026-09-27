Inca Tops ganó el premio Creatividad Empresarial 2025 en la categoría Productos y Servicios Intermedios con Zamacola, una planta de procesamiento sostenible de fibra de alpaca que ahorra 19.900 m3 de agua al año y reutiliza el 100% de este recurso. Andrés Chaves, gerente general de la compañía, explica cómo surgió el proyecto, las innovaciones incorporadas y lo que significó obtener este reconocimiento.

-¿Cómo nació Zamacola y qué problema buscaba resolver?

El proyecto nació por la necesidad de construir una nueva planta donde Inca Tops debía realizar sus procesos de clasificación, lavado y peinado de fibra. Esta necesidad surgió una vez que Inca Tops adquirió los activos de la empresa Prosur en el 2012.

-¿Qué innovaciones permitieron combinar la clasificación artesanal de la fibra de alpaca con tecnología textil y ambiental de última generación?

La clasificación artesanal es una obligación en la industria alpaquera, ya que toda la fibra de alpaca es clasificada por color y finura por maestras. Inca Tops supo tecnificar esta labor y complementarla con tecnología textil y ambiental de última generación, como la maximización de luz natural, el uso de mesas de trabajo, la instalación de paneles solares y la planta de tratamiento de agua más avanzada de la industria.

/ Juan Manuel Martinez Arrospide

-Zamacola logró desarrollar calidades como Alpaca 16 y Alpaca Imperial, además de procesar negro puro y recuperar tonos naturales. ¿Qué dificultades técnicas tuvieron que superar para alcanzar estos resultados?

Fueron muchos años de trabajo. La principal dificultad fue la consistencia y la paciencia, ya que al inicio se obtenían cantidades muy pequeñas para ser procesadas de manera industrial. Una vez que se vendieron los primeros lotes, eso permitió perfeccionar y estandarizar los procesos para obtener estas calidades especiales de manera regular.

-El proyecto elimina el teñido, ahorra 19.900 m3 de agua al año y reutiliza el 100% del recurso. ¿Qué impacto ambiental y económico han generado estos avances para la empresa?

Además del ahorro generado, estos logros permiten posicionar a Inca Tops como una empresa verdaderamente sostenible en los mercados de moda más exigentes del mundo.

-¿Cómo se aprovechan actualmente los subproductos del procesamiento de la fibra y qué posibilidades abre este modelo de producción circular?

Algunos de los subproductos se venden, otros son limpiados para ser incorporados nuevamente en el proceso textil. Además de los ahorros e ingresos generados, esto también abre puertas a ciertos clientes, que colocan la circularidad como una de sus variables más importantes.

-¿Qué significó para Inca Tops ganar Creatividad Empresarial y qué efecto tuvo el reconocimiento en la proyección de Zamacola y de la empresa dentro y fuera del Perú?

Significó la validación de muchos años de trabajo constante y responsable. Además, sirvió mucho a la interna, para que todos nuestros colaboradores y ‘stakeholders’ sientan orgullo por una planta que es realmente sostenible y diferente.