Año Nuevo eleva el gasto de los hogares, pero los viajes se ajustan en duración y presupuesto

El gasto de los hogares para recibir el Año Nuevo mostró un crecimiento real frente al 2024, en un contexto de mayor dinamismo del consumo privado. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el gasto promedio destinado a estas celebraciones se ubicó entre S/ 300 y S/ 350 en los hogares con trabajadores formales, lo que representó un incremento de 7,5% respecto al Año Nuevo pasado.

Este incremento del gasto respondió a una mejora en la capacidad y disposición de consumo de los hogares. “Se observa un consumidor más dispuesto a gastar, con una mejora en la confianza del sector privado, tanto de las empresas como de los hogares, junto con el crecimiento del empleo formal y de la inversión privada”, señaló Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.

Desde el gremio se explicó además que el patrón de consumo de fin de año estuvo influido por factores adicionales de liquidez. “Si sumamos elementos como la disponibilidad de la CTS, las gratificaciones y los retiros de fondos de las AFP, el comportamiento observado refleja un cierre del 2025 con un fuerte empuje de la demanda interna”, indicó Chávez, quien añadió que el consumo privado continúa siendo el principal impulsor del crecimiento económico, con tasas superiores al 3% desde el tercer trimestre del 2024.

Pese a este mayor dinamismo agregado, los hogares mantuvieron una actitud más selectiva en el uso de su presupuesto. Según un estudio de la consultora Global Research Marketing (GRM) el gasto promedio para el recibimiento del Año Nuevo ascendió a S/ 1.135, frente a los S/ 1.110 del año anterior, y mostró que la mayoría de los consumidores prevé gastar lo mismo o menos que en el 2024.

Esta cautela también se reflejó en la decisión de viajar. De acuerdo con el mismo estudio, solo 38% de los limeños planea desplazarse para recibir el Año Nuevo, mientras que 62% optará por celebraciones en casa o reuniones familiares. Entre quienes sí viajaron, 73% lo hizo dentro del país y 27% al extranjero. Cusco encabeza los destinos nacionales, seguido por Ica, Piura, Arequipa y Paracas, mientras que en el exterior destacaron Punta Cana, Miami y Madrid.

El calendario favoreció este tipo de desplazamientos. Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el feriado del jueves 1 de enero del 2026, sumado al viernes 2 de enero como día no laborable para el sector público, configuró un periodo propicio para viajes cortos, generalmente de dos a cuatro días.

Este dinamismo también se reflejó en el transporte aéreo. Durante la temporada alta de fin de año, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró alrededor de 16.000 movimientos aéreos y movilizó más de 2 millones de pasajeros, de acuerdo con cifras difundidas por el propio aeropuerto. En el acumulado del año, el terminal alcanzó cerca de 25,8 millones de pasajeros, consolidándose como el principal hub aéreo del país.

Desde el lado de la oferta, este mayor gasto no se traduce en viajes largos ni en categorías altas de alojamiento. Los consumidores priorizaron destinos nacionales de playa y culturales, así como paquetes turísticos accesibles, lo que se refleja en una mayor demanda por hoteles y resorts de entre una y tres estrellas. “El público estuvo buscando opciones más accesibles y funcionales, especialmente en destinos nacionales”, señaló Marienela Mendoza, presidenta del Gremio de Turismo de la CCL.

En el mercado de agencias, esta moderación del gasto se expresó en rangos de precios bien definidos y en un proceso de compra más cuidadoso. Patricia Campos Cisneros, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), indicó que los paquetes nacionales más vendidos para Año Nuevo se ubicaron entre US$500 y US$1.000 por persona para viajes de cuatro días y tres noches, mientras que en el ámbito internacional el ticket promedio para destinos del Caribe bordeó los US$ 1.480 por persona. “El consumidor evaluó más sus decisiones de gasto y buscó facilidades de pago”, señaló, al explicar la incorporación de opciones de hasta 12 cuotas, en un contexto marcado también por el escenario electoral del próximo año.

El mayor movimiento se refleja en algunos destinos específicos. En Paracas, la ocupación hotelera alcanza alrededor del 70% para las celebraciones de Año Nuevo. Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), señaló que el gasto promedio por cena en hoteles y restaurantes de la zona bordea los US$ 100 por persona. Asimismo, añadió que el sector proyecta alcanzar el lleno total en los días centrales de la celebración.

Esta dinámica fue consistente con la lectura sectorial. Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), precisó que la demanda por Año Nuevo ha mostrado un crecimiento moderado frente al 2024, con un incremento cercano al 10% en el número de limeños que planearon viajar. “El crecimiento se dio, pero con ajustes claros en la duración y el tipo de viaje”, señaló.

En esa línea, Canatur identificó que las estadías promedio se concentran en tres o cuatro noches, y que los viajes cortos representaron alrededor del 45% de la demanda. Desde el gremio estimaron, además, que el movimiento asociado a las celebraciones de Año Nuevo podría representar hasta el 15% del flujo turístico de diciembre, consolidándose como un tramo relevante para el cierre del año.