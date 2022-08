Antolín Huáscar, ex presidente de la CNA: “Habrá producción de alimentos, pero a precios más altos”

El sábado 6 de agosto la Contraloría General emitió un informe en donde recomienda descalificar a la empresa Ready Oil Supply LLC por irregularidades en el proceso de compra de urea. En ese sentido, Antolín Huáscar, expresidente de la Confederación Nacional Agraria de Perú (CNA), advirtió que si el fertilizante no llega en los plazos estimados se produciría un aumento sustancial en los precios de los alimentos.

“Si para octubre no llegan los fertilizantes, los costos de los productos aumentarían sustancialmente, pero no se detendría la producción”, señaló en una entrevista con RPP.

No obstante, recalcó que la producción no se detendría a pesar de que no hayan llegado las toneladas de urea, ya que los mismos productores buscarían subsanar la falta de fertilizantes.

“Los agricultores hacen maravillas para conseguir fondos para seguir trabajando, se hacen préstamos. Si no hay abonos el agricultor va a seguir trabajando. Hay que buscar alternativas, para eso también es la inversión pública, por ejemplo guano de isla para la papa amarilla y para otros productos hay otros fertilizantes”, precisó Huáscar.

Además, el ex presidente de la CNA se refirió al informe emitido por la Contraloría y menciona que se tratan de normas establecidas en las licitaciones para evitar suspicacias de compra directa.

“Si cae este proceso ya serían tres veces (que cae el proceso de compra de urea). Esto prácticamente atrasa (la producción) y estamos ya en la campaña agraria, esto perjudica a los productores, particularmente a los del maíz que son los que más trabajan con este fertilizante (urea)”, apuntó.

Finalmente, Antolín Huáscar indicó que “las caídas permanentes de las licitaciones demuestran que no hay una articulación dentro del ministerio o los colaboradores del proceso. Hay muchas tareas que no se cumplen, entonces, hay que restructurar (el Midagri)”.

Informe de la Contraloría

La Contraloría General de la República emitió un informe el sábado pasado en el que da a conocer que se detectó irregularidades en la tercera licitación de las 65,587 toneladas de urea del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por lo que recomendó descalificar a la empresa ganadora, Ready Oil Supply LLC.

Según la entidad, la empresa no cumplió con presentar sus estados financieros de los últimos tres años, como era requisito del proceso. Solo presentó los correspondientes al año fiscal 2021 y argumentó, para subsanar esta irregularidad, que durante los años 2019 y 2020 cesó actividades debido a la pandemia.

Sin embargo, la Contraloría encontró que dicha información no es veraz ya que en lo expresado en su constitución de empresa se indica que es una compañía de responsabilidad limitada y organizada el 4 de febrero de 2021.

La información fue corroborada por la Contraloría en la página web del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos.