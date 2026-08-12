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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los anuncios económicos presentados por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, que incluyen medidas para impulsar la inversión y el crecimiento, cambios laborales y tributarios, una reforma para las microempresas y la reorganización de los feriados, generaron reacciones entre los gremios empresariales.

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