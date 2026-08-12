Los anuncios económicos presentados por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, que incluyen medidas para impulsar la inversión y el crecimiento, cambios laborales y tributarios, una reforma para las microempresas y la reorganización de los feriados, generaron reacciones entre los gremios empresariales.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, consideró positivo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantee una agenda que vaya más allá de atender la coyuntura y destacó, entre otros puntos, la sostenibilidad de Petro-Perú, la responsabilidad fiscal, la revisión de normas que generan gasto sin financiamiento y la reducción de barreras para la inversión privada.

Zacnich también destacó la convocatoria de especialistas para trabajar temas como informalidad, mercado financiero, inversión pública y evasión tributaria, aunque advirtió que el resultado dependerá de que las propuestas se concreten. “El valor de esas comisiones, sin embargo, estará en que sus recomendaciones se traduzcan rápidamente en decisiones y no en nuevos diagnósticos”, sostuvo.

César Tello Ramírez, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), puso énfasis en recuperar mayores tasas de crecimiento y generar condiciones para atraer inversión. Entre las prioridades mencionó infraestructura, servicios logísticos, seguridad jurídica, simplificación de procedimientos y capital humano.

En tanto, Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró que las medidas apuntan a aspectos necesarios para recuperar un mayor crecimiento, entre ellos la disciplina fiscal, la ejecución de inversiones y las reformas para elevar la productividad. No obstante, señaló que un crecimiento de alrededor de 3% anual resulta insuficiente para las necesidades del país.

“Una economía que crece alrededor de 3% anual puede ser estable, pero no es suficientemente dinámica para las necesidades del Perú. Descontando un crecimiento poblacional de 1,1%, el producto por habitante avanzaría aproximadamente 2% anual; a ese ritmo, duplicar el ingreso promedio tomaría alrededor de 35 años”, sostuvo Barrios.

El presidente de la CCL también se refirió a la propuesta de llevar hacia el 2028 el límite del déficit fiscal de 1% a 1,2% del PBI y el de deuda pública de 30% a 32%. Consideró que se trata de una modificación acotada que puede evitar un ajuste demasiado acelerado que afecte partidas relevantes, como la inversión pública, pero advirtió que modificar las reglas no puede convertirse en una práctica recurrente. “La pregunta de fondo es cuándo volveremos a cumplir las metas fiscales sin necesidad de modificarlas. Esa es la verdadera prueba de credibilidad”, señaló Barrios.

El MEF plantea revisar conjuntamente las reglas laborales y tributarias aplicables a las microempresas para reducir la informalidad. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

El debate sobre el régimen mype

Uno de los planteamientos del MEF es revisar conjuntamente las reglas laborales y tributarias de las microempresas. Cuba sostuvo que la informalidad laboral llega a alrededor de 90% en este segmento y cuestionó la efectividad de la regulación vigente, por lo que propuso actuar simultáneamente en ambos frentes.

ComexPerú y la CCL coincidieron en la necesidad de simplificar el esquema. Zacnich señaló que la informalidad supera el 86% entre las mypes y propuso eliminar el Régimen Especial de Renta (RER), al considerar que añade complejidad al sistema, además de revisar algunas limitaciones del Nuevo RUS. Para ComexPerú, reducir los costos tampoco será suficiente si ingresar a la formalidad no ofrece beneficios concretos.

“Si no pensamos en una nueva formalidad que verdaderamente sea atractiva, los resultados serían insuficientes”, sostuvo Zacnich, quien mencionó entre esos beneficios una protección social efectiva y mejores condiciones de acceso al crédito.

La CCL planteó simplificar los regímenes tributarios, facilitar el cumplimiento, eliminar incentivos al denominado “enanismo empresarial”, premiar al buen contribuyente y ampliar la base tributaria sin incrementar las tasas generales.

“La prioridad no puede ser seguir aumentando la carga sobre quienes ya cumplen. Lo que el país necesita es incorporar más empresas y trabajadores a la formalidad y lograr que permanezcan en ella”, señaló Barrios.

Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype de Mypes Unidas del Perú, discrepó con el diagnóstico sobre el funcionamiento del régimen laboral especial. Sostuvo que este sí facilita la formalización laboral en las micro y pequeñas empresas y señaló que uno de los problemas de fondo es que no se reconoce la estacionalidad que enfrentan en campañas comerciales, lo que genera necesidades de contratación temporal.

También consideró que la informalidad responde a factores tributarios, exigencias municipales y la ausencia de incentivos para formalizarse, como acceso al crédito, compras estatales o acompañamiento para acceder a distintos mercados. “Para incentivar la formalización empresarial y laboral debe existir un mix de soluciones a los problemas mencionados”, indicó.

Adex coincidió en que el objetivo debe ir más allá de incorporar empresas a la formalidad. “El objetivo no debería ser únicamente que una empresa se formalice, sino que pueda consolidarse, ampliar sus operaciones, generar empleo formal y avanzar progresivamente hacia mayores niveles de desarrollo empresarial”, sostuvo Tello.

El Gobierno plantea elevar la remuneración mínima vital en dos etapas, primero en S/100 y posteriormente en S/70. Foto: Pexels

RMV: preocupación por costos y empleo

Otro de los anuncios es el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en dos etapas: primero S/100 y posteriormente S/70. Cuba indicó que su implementación será coordinada con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y analizada en el Consejo Nacional del Trabajo.

La CCL estimó que el impacto podría alcanzar a un grupo mayor que el de los trabajadores que actualmente perciben la RMV. Según Barrios, aproximadamente 10% de los trabajadores formales recibe la remuneración mínima y alrededor de 20% obtiene ingresos mensuales de entre S/1.130 y S/1.300.

“En consecuencia, el ajuste tendría incidencia sobre cerca del 30% de los trabajadores formales”, señaló.

La CCL valoró que el incremento se haya planteado en dos tramos por la gradualidad que introduce, aunque solicitó evaluar la oportunidad del segundo aumento. Barrios puso foco en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Cajamarca, donde existen alrededor de 400 mil trabajadores formales y 278 mil mypes.

“Si estas actividades sufren pérdidas importantes como consecuencia del fenómeno de El Niño, un incremento adicional de los costos laborales podría afectar la capacidad de las empresas para preservar puestos de trabajo”, sostuvo.

ComexPerú también planteó que la decisión debe considerar productividad, informalidad, empleo formal y la capacidad de las empresas para asumir mayores costos, además de inflación y crecimiento. Zacnich señaló que el ajuste acumulado llevaría la RMV de S/1.130 a S/1.300, un aumento cercano al 15%.

“En una economía con una informalidad laboral muy elevada, de más de 70%, el riesgo es que un aumento que no esté respaldado por productividad termine haciendo más costosa la contratación formal”, advirtió.

Adex mencionó el efecto que el incremento podría tener sobre otros niveles salariales y conceptos vinculados a la RMV, como la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA).

“Un incremento de 15% no estaría acompañado de un análisis técnico que incorpore adecuadamente estos factores y podría generar efectos adversos sobre la competitividad y el empleo formal”, señaló Tello.

Desde Mypes Unidas del Perú, Hermoza explicó que el incremento puede traducirse en mayores precios de venta o en menores utilidades si el mercado no absorbe el nuevo costo. Agregó que algunas mypes podrían postergar planes de contratación hasta que sus ventas se estabilicen.

El MEF anunció que prepara medidas para dinamizar la contratación de jóvenes, uno de los segmentos que enfrenta mayores dificultades para incorporarse al empleo formal. (Foto: Referencial GEC)

Empleo juvenil: el problema va más allá de los costos

El MEF también anunció medidas para dinamizar la contratación juvenil, segmento que, según Cuba, no ha mostrado la misma recuperación observada en otros grupos del mercado laboral.

Para ComexPerú, las modalidades formativas laborales existentes tienen un desempeño reducido. Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo citadas por el gremio, en el 2025 se declararon 64.511 beneficiarios de convenios formativos laborales, frente a alrededor de 1,2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años registrados en la planilla electrónica a abril.

Zacnich apuntó también al desajuste entre educación y mercado laboral. “Según el mismo MTPE, 7 de cada 10 jóvenes con educación superior (técnica o universitaria) laboran en oficios diferentes a las carreras que estudiaron, porque no existe adecuada vinculación entre oferta y demanda educativa”, sostuvo.

La CCL coincidió en la necesidad de mejorar la transición entre educación y empleo, y planteó diferenciar las políticas según los sectores y territorios.

“No basta con capacitar más; debemos capacitar mejor y de acuerdo con las competencias que realmente demanda el mercado laboral”, sostuvo Barrios. El gremio planteó, además, hojas de ruta sectoriales y territoriales que permitan identificar las barreras específicas para la contratación formal.

El Gobierno propone reorganizar los feriados que interrumpen la semana laboral, una medida cuyos efectos variarían según la actividad económica. Foto: Magnifik

Feriados: coincidencias y diferencias

La propuesta del Gobierno de reorganizar los feriados para reducir las interrupciones a mitad de semana recibió el respaldo de Adex, ComexPerú y la CCL, mientras Mypes Unidas planteó una posición más cauta sobre sus efectos para las empresas de menor tamaño.

La CCL señaló que las estimaciones que maneja sitúan las pérdidas asociadas a estas interrupciones entre S/560 millones y S/800 millones. Barrios indicó que alojamiento, restaurantes, y transporte terrestre y aéreo pueden registrar mayor dinamismo, mientras actividades como manufactura no primaria, construcción, servicios financieros y administración pública reducen o paralizan parcialmente sus operaciones.

“La discusión, por tanto, no debería plantearse como una elección entre productividad y turismo. Una adecuada reorganización del calendario puede contribuir a ambos objetivos: reducir las interrupciones a mitad de semana y generar periodos de descanso más aprovechables para movilizar el turismo interno y el consumo asociado”, sostuvo Barrios.

Adex respaldó el traslado de los feriados a los viernes o lunes debido, entre otros factores, a las necesidades de las empresas exportadoras de coordinar con mercados internacionales, puertos y operadores logísticos.

“Trasladar los feriados que caen entre martes y viernes al lunes permitiría una mejor planificación de las actividades y contribuiría a preservar la productividad y competitividad de las empresas”, señaló Tello.

ComexPerú también consideró que existe espacio para ordenar el calendario y planteó incluso discutir la permanencia de algunos feriados incorporados recientemente. Zacnich advirtió que el efecto varía por actividad: turismo, alojamiento y restaurantes pueden beneficiarse, mientras comercio, construcción, manufactura y servicios pueden enfrentar pérdidas de actividad.

Hermoza señaló que las mypes son las más afectadas por los feriados debido al reducido número de trabajadores con el que operan y sostuvo que trasladarlos a viernes o lunes no supone necesariamente un mayor beneficio. Añadió que, dependiendo del sector, mover los feriados a los lunes podría resultar favorable por la continuidad con el sábado.

Los gremios consideran que reducir los tiempos, trámites y problemas de coordinación entre entidades será clave para acelerar la ejecución de proyectos de inversión. Foto: GRA. / SYSTEM

Inversión: menos trabas y mayor predictibilidad

En materia de inversión privada, los gremios coincidieron principalmente en la necesidad de reducir trabas, mejorar la predictibilidad y generar condiciones para que los proyectos puedan ejecutarse con mayor rapidez.

ComexPerú identificó entre las principales barreras la multiplicidad de permisos y opiniones, las duplicidades entre entidades, el incumplimiento de plazos, los diferentes criterios para procedimientos similares, los cambios regulatorios y los problemas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Si queremos recuperar tasas de inversión más altas, probablemente esta sea una de las reformas con mayor impacto: reducir el tiempo que transcurre entre la decisión de invertir y el momento en que un proyecto puede realmente comenzar a producir”, sostuvo Zacnich.

Adex coincidió en la necesidad de simplificar los procedimientos, pero puso como punto de partida recuperar la confianza. Tello mencionó la estabilidad, predictibilidad y respeto por las reglas de juego, junto con infraestructura, servicios logísticos eficientes, menores costos de transporte, conectividad y seguridad jurídica.

Para la CCL, recuperar mayores tasas de crecimiento requiere elevar la productividad a través de la competitividad, el capital humano, la inversión, la tecnología, la innovación, mejores instituciones y calidad regulatoria.

“El gran desafío del próximo quinquenio debe ser generar un verdadero salto de productividad, basado en competitividad, capital humano, inversión, tecnología, innovación, mejores instituciones y calidad regulatoria. Allí se jugará la posibilidad de que el Perú pase de administrar estabilidad a generar desarrollo”, sostuvo Barrios.