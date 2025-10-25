La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) saludó el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la postergación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) por parte de Lima Airport Partners (LAP).

Como se recuerda, la implementación de la TUUA iba a entrar en vigencia el 27 de octubre, según el MTC, ello fue aplazado para el 7 de diciembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La presidenta de la asociación, Patricia Campos, manifestó que se logró un gran avance en coordinación con los gremios del sector turismo.

“Logramos un gran avance gracias al trabajo conjunto de Apavit y los principales gremios del sector turístico y aéreo”, señaló.

Campos añadió que este es un paso para proteger la competitividad del Perú como ‘hub’ regional y evitar sobrecostos para los pasajeros en tránsito.

Sin embargo, precisó que el propósito es la anulación definitiva de la TUUA, dado que atenta contra el sector.

“Seguiremos firmes en estos pocos días que vienen, luchando por la anulación definitiva de esta medida que afecta la conectividad y el desarrollo del turismo en nuestro país”, expresó.