El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) ha impulsado las relaciones con el Perú con sus socios comerciales de Asia, sostuvo Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), en diálogo con El Comercio en el marco del Apec CEO Summit 2024. El líder gremial también consideró que Asia es un mercado que aún continuamos poniendo los productos agropecuarios. Asimismo, sostuvo que para fin de año espera que se vuelva norma el proyecto sobre una nueva Ley agraria.

¿Cómo observa el desempeño del Apec CEO Summit 2024? ¿Qué queda por esperar?

Este es un evento global muy importante para el país. Están las 21 economías más importantes, los empresarios de todas partes del mundo y también empresarios nacionales.

Los temas son relevantes, no solo para el presente del país y del mundo, sino para el futuro. Se han tocado temas que te abren la mente, muchos de ellos de las perspectivas económicas y los desarrollos que podemos tener en el país. Es un momento para aprovechar, no solo desde el lado empresarial, sino que del lado de las autoridades en pensar en generar los cambios y la mejora en la política pública para aprovechar este momento y estar en un camino hacia el desarrollo del país.

Estos días hubo noticias importantes relacionadas a Perú y China. Se inauguró el Puerto de Chancay, China reconoció como país libre de la fiebre aftosa al Perú, lo que beneficia a las carnes, y se suscribió el permiso para el ingreso de castañas, pecanas y productos congelados. ¿Vamos en buen camino a lograr que el gigante asiático sea nuestro primer destino agroexportador?

El Perú ya tiene un recorrido importante, de hace más de 20 años, con reformas que se hicieron en los noventas y a inicios del 2000, que han continuado a lo largo del tiempo. Hemos conquistado continentes muy importantes como los principales mercados, el norteamericano y el europeo.

El continente asiático, y particularmente China, es un mercado que recién estamos empezando a poner nuestros productos y empezando a abrir mercados. No necesariamente con un tratado de libre comercio se abre el mercado a los productos agrarios, hay que hacer un proceso técnico de apertura con protocolos sanitarios.

Por ello, hubo el anuncio importante de estos tres productos que podemos ingresar desde hoy [viernes] a China, sobre todo de pequeña agricultura y de la que está desarrollando productos emblemáticos, no solo las pecanas en la pequeña agricultura de Ica, sino la palta, el arándano y otros que ya pueden ir congelados.

¿Hay otros productos que se pueden esperar ingresar a China?

Este nuevo producto de la selva que va a potenciar todo el desarrollo agrario e industrial en esa región: la nuez de Brasil, por ejemplo. Hay uno más que debió salir en estos días, el acceso a la granada peruana, pero por conversaciones con el gobierno chino y el ministerio de Desarrollo Agrario se va a abrir la próxima semana

Estamos empezando en Asia. Todavía tenemos listas de productos agrarios que no pueden entrar y están en proceso de validar protocolos y temas sanitarios. Definitivamente, Apec ha sido un impulso, no solo del lado técnico, también del lado político y para estrechar las relaciones con nuestros socios comerciales de Asia

Perú tiene una tremenda potencialidad para exportar productos agrarios. Por otro lado, el mundo necesita alimentos. Ahí radica nuestra posibilidad de desarrollo, incremento, crecimiento y generación de empleo. El agro es una oportunidad, China y los demás países asiáticos así lo ven y hay que continuar por este camino, pero de manera más acelerada.

"Esperemos se pueda aprobar este año [la norma] y la Presidenta pueda firmar la autógrafa antes de que termine el año".

Apec concentra el 55,9% de las agroexportaciones peruanas y Senasa viene trabajando en abrir 13 mercados de esa región para distintos productos agrarios. ¿El camino es potenciar ello o también hay que observar otras regiones?

El trabajo que hacemos con el Senasa, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Cancillería para tener accesos a mercados es muy intenso. No se puede lograr solo con las autoridades, sino que trabajamos a la par con el sector privado. Ponemos a disposición los campos, las plantas, los procesos internos y los protocolos para acompañar estos procesos.

Tenemos que avanzar un poco más rápido, fortalecer y poner más presupuestos en el Senasa, por ejemplo. Necesitamos ser más agresivos en la apertura de mercados, poniendo, probablemente, agregados agrícolas en China y en países asiáticos y en los demás mercados como Norteamérica y Europa.

Necesitamos mejorar la política pública nacional y necesitamos esta nueva ley agraria, que se está discutiendo en el Congreso, para atraer mayor inversión, darle mayor sostenibilidad y competitividad a la inversión que está en el sector. Sobre todo, para incluir a la pequeña agricultura, que son más de dos millones de pequeños agricultores, la mayoría son pobres. Esperemos se pueda aprobar este año [la norma] y la Presidenta pueda firmar la autógrafa antes de que termine el año.

Respecto al sector agropecuario, ¿se tendrá que esperar un fenómeno climatológico en el 2025?

El tema del Fenómeno del Niño es cíclico, supuestamente el próximo año aparentemente no habría nada, pero eso no quita que hayan otros tipos de fenómenos. Este año no deja de tener complicaciones.

Acuérdate que comparamos este año con el anterior, que fue malo y todavía no nos recuperamos. Todavía estamos en negativo en cuanto a producción para la exportación del agro. Sobre todo lo que pasó en Piura, Lambayeque y otras regiones donde hay crisis hídrica y a las represas se les dieron un mal mantenimiento, no hubo la promoción adecuada. Ello está afectando a la producción agrícola, no solo del mercado local, también el de exportación.

No creo que logremos superar las cifras de producción del año pasado, ojalá pueda llover en los siguientes días cercanos para que no se siga perdiendo hectáreas de cultivo. Sé quelas autoridades están impulsando algunos paliativos para superar estos problemas que hubieron este año, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Por eso, los países le dan un tratamiento diferenciado al sector agrario, tienen marcos normativos diferentes, apoyos y una serie de instrumentos para que el agro continúe.