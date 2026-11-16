La presidenta Keiko Fujimori participará en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, del 17 al 19 de noviembre.

La mandataria viajó el domingo 15 de noviembre a China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La agenda presidencial prevé que la mandataria llegará a el país asiático a las 10:20 de la noche del lunes 16 de noviembre y que el martes, sostendrá una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping.

Keiko Fujimori aseguró que crímenes diarios bajaron de 7.5 a 6.5 en sus primeros 100 días de gestión. Foto: Presidencia / LINO CHIPANA

Para Perú, este encuentro representa una oportunidad para fortalecer sus relaciones comerciales, promover inversiones y ampliar el acceso de sus productos a mercados internacionales.

Martes 17 de noviembre

A las 10:00 horas, Fujimori sostendrá una reunión de coordinación con la delegación peruana. Ese mismo día, a las 13:00 horas, tendrá un almuerzo de trabajo con empresarios chinos, organizado por la Embajada del Perú en China.

Posteriormente, a las 16:30 horas tiene prevista una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. La mandataria también visitará el Centro Tecnológico de Shenzhen, a las 17:30 horas

Keiko Fujimori inicia sus actividades en El Salvador este 30 de octubre con una visita a empresarios locales. (TVPerú)

Miércoles 18 de noviembre

A las 09:30 horas, la presidenta Fujimori sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, To Lam; una hora después, visitará el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen.

A las 12:00 horas tiene en agenda una reunión bilateral con el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; mientras que a las 14:00 horas estará en un almuerzo con el presidente de la República de Chile, Antonio Kast.

También a las 15:30 horas se reunirá con empresarios de Comex Perú y US-APEC Business Coalition; mientras que a las 17:00 horas figura en su agenda una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

Ese mismo día, a las 18:30 horas se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las 19:00 horas participará en una cena de bienvenida de Líderes Económicos de APEC.

Jueves 19 de noviembre

La agenda inicia a las 09:30 horas, donde participará en la foto oficial de APEC; y a las 09:40 horas estará en la reunión de líderes económicos APEC en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

A las 12:10 horas sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; en horas de la tarde, a las 14:00 horas, la mandataria peruana tiene en agenda una reunión bilateral con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Media hora después tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

A las 15:00 horas, está en agenda una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

A las 17:25 horas, la presidenta Fujimori partirá de Shenzhen con destino a Tokio, y llegará a las 22:20 horas al Aeropuerto de Haneda, Tokio

Agenda en Japón

El día viernes 20 de noviembre dejará China e irá a Japón. Allí empezará su agenda a las 09:30 con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike; a las 09:50 tendrá una reunión con el senador Muneo Suzuki y a las 11:50 hora participará en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón, tras lo cual sostendrá un almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

En horas de la tarde, a las 14:00 horas la mandataria peruana sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; a las 15:30 horas estará en una ceremonia de firma de instrumentos de cooperación: gestión del riesgo de desastres y TIC; donación de vehículos para bomberos; cooperación agrícola y educativa; y minerales críticos.

Según su agenda oficial, a las 16:40 horas está prevista la reunión con el presidente (chairman) de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; a las 17:00 horas participará en una reunión con el diputado Yasutoshi Nishimura; media hora después también se reunirá con Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation; finalmente a las 18:00 horas se reunirá con la diputada Yuko Obuchi.

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