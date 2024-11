Por tercera vez, Perú se convertirá en anfitrión del APEC y, a pocos días de este importante evento internacional, el Gobierno brindó más detalles sobre la reunión que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre en Lima y otras regiones como Cusco, Arequipa y Trujillo.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, indicó que, de las 21 economías invitadas, 19 ya confirmaron su asistencia, de las cuales, 16 estarán representadas por sus líderes y las otras por un funcionario de alto nivel.

“De las 21 economías que nos van a visitar, ya tenemos la confirmación de que estarán presentes 19. Los niveles de líder de economía son 16, las otras economías van a estar representadas por un alto nivel, pero no es un líder de ese país”, detalló este miércoles junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Asimismo, anunció que, además del APEC, se han programado dos visitas de Estado y cinco visitas oficiales al país, motivo por el que consideró que “los ojos del mundo estarán sobre el Perú”.

El canciller Elmer Schialer aseguró que la próxima semana, además del foro APEC, se han programado dos visitas de Estado y cinco visitas oficiales: "Los ojos del mundo están sobre el Perú"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/wxr2dwQBVv — Canal N (@canalN_) November 7, 2024

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo que no sería “responsable” manifestarse durante estos días en las calles, ya que el país estará en vitrina del mundo. “No es un tema con el Gobierno o el Congreso, es con el Perú”, argumentó a fin de instar a la ciudadanía a que no se movilice.

De acuerdo con información de la Cancillería, este importante evento se llevará a cabo en las regiones de Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo y Pucallpa , que serán sedes de más de 160 reuniones de cooperación entre las naciones miembros de APEC.

La primera vez que Perú asumió la presidencia de este foro fue el 2008 y la segunda en 2016.