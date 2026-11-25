El presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, conversó con El Comercio durante el Cade Ejecutivos 2026 sobre las labores que el sector asegurador lleva a cabo con el Estado para impulsar el uso de seguros paramétricos frente a los desastres naturales, a raíz del fenómeno de El Niño. Consideró que el sector, además, podría crecer hasta un 7% en el 2027.

- El gran reto presente este año y el 2027 es el fenómeno de El Niño. Desde Apeseg, ¿cómo ven el manejo del gobierno -y del Estado en su conjunto- de esta emergencia? ¿Qué propuestas sugieren para permitir que los más vulnerables puedan acceder a protección?

Desde el comienzo del gobierno hemos trabajado aceleradamente buscando no solo llegar para esta situación, sino tratando de que el Estado, después de El Niño, pueda decir que tiene un conjunto de herramientas que permitan gestionar mejor el riesgo de desastres. Lamentablemente, el Perú tiene muy poca de su infraestructura pública asegurada. Las personas que trabajan en la informalidad; eso naturalmente las convierte en vulnerables.

Lo que hemos estado trabajando son tres iniciativas principales. Una es la manera como el gobierno puede atender a las personas más vulnerables: hoy día el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tiene georreferenciados a los usuarios de diferentes programas sociales. Por lo tanto, puedo utilizar esta herramienta nueva que ha dado la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que son los seguros paramétricos, para que el financiamiento de esas ayudas extraordinarias por situación de desastre se puedan financiar no de la manera tradicional.

- Eso es lo que permite la focalización.

Te permite tres cambios sustantivos con respecto a lo que hoy se hace: cuando tienes un desastre, vas y empadronas, luego buscas financiamiento y terminas entregando ayudas meses después. [Con este cambio se pueden] entregar las ayudas seis días después. Te permite dar las ayudas de manera gradual y equitativa. Eso te baja el costo de ese financiamiento y tienes certeza de que vas a poder ayudar. No es que estás en la cola de todos los sectores que van a pedirle ayuda al Ministerio de Economía pos desastre. Eso es algo que vamos a tratar de empujar. Puede ser un cambio drástico.

Eduardo Morón, presidente de Apeseg. (Foto: Joel Alonzo)

- ¿Cuál es el timeline para que esto se implemente?

Estamos corriendo contra los tiempos. Incluso, si no logras conseguir financiar de esta manera en esta campaña, sí puedes definir cómo entregas esas ayudas utilizando la herramienta de focalización dentro del seguro paramétrico. Eso ya es un montón de avance, porque te ahorras recursos y ganas velocidad.

- ¿Cómo impacta eso a futuro? Aplicado a mediano plazo, ¿es una estrategia que funciona para cualquier caso de desastre?

La diferencia es que a esa persona, a esa familia vulnerable, la ayuda le llega en la semana en lugar de cinco meses después. Cuando hablamos de resiliencia, eso es lo que es. Permites que esa familia soporte el shock que estamos viviendo y no tenga que empezar a hacer cosas como rematar activos o tomar decisiones erróneas. Te permite cumplir la labor de la política social en esto.

Un esquema similar lo estamos trabajando con el Ministerio de la Producción para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El gobierno ha sacado un primer decreto de urgencia y lo que hace es preocuparse por las entidades financieras; les pone una garantía. Pero no solo necesitas la garantía, sino también apoyar a la empresa, a la pequeña empresa, porque los titulares de hoy indican que todos están dejando de prestar.

- Además, las mipymes son las más vulnerables en el ecosistema empresarial y son el motor económico peruano.

Si a esas mipymes les das un paraguas que las protege frente al desastre, esa entidad financiera las mira diferente.

- Concretamente, ¿de qué se trata esta iniciativa?

Que esos créditos vayan con un seguro paramétrico que los cubra de temas catastróficos: El Niño, sequía, lluvias extremas o un terremoto. De modo que esas entidades financieras, a la hora que vean a una pequeña empresa que opera en una zona de alto riesgo -porque está en temporada de El Niño- sepan que tiene una protección y, por lo tanto, no es tan riesgosa como antes de tener esa protección.

Eduardo Morón, presidente de Apeseg, en el stand de El Comercio durante CADE Ejecutivos 2026. (Foto: Joel Alonzo)

- ¿Es optimista respecto a que la situación pueda mejorar y la consciencia por estar asegurados se despliegue en general al ecosistema empresarial peruano?

No solo es una cuestión de conciencia, sino en general de progreso. Las familias y las empresas que empiezan a tener más recursos, tienen mayor intención de proteger su patrimonio. Soy siempre súper optimista, sobre todo en una mirada muy de largo plazo sobre el Perú, porque vamos a seguir creciendo y teniendo unas familias con mejores ingresos per cápita, unas empresas cada vez más robustas. Por lo tanto, eso naturalmente va a generar una demanda por protección de su patrimonio. Te costó generarlo, seguramente que vas a querer protegerlo.

- ¿Considera que el gobierno es consciente de que es necesario estar preparado para este tipo de desastres?

En nuestras conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les digo que así como hay un banquero de última instancia, hay un asegurador de última instancia. Y es el ministerio el asegurador de última instancia. Entonces, en la medida que el MEF no sea capaz de que los sectores empiecen a ser conscientes de los riesgos que tienen en sus tareas y que no han encontrado una manera de financiar correctamente esos riesgos, al final el riesgo se lo queda el MEF.

Conversando con ellos, les decía que, cuando venga la discusión presupuestal en la que hemos estado, deben ser los primeros en decirles a un sector cualquiera cómo cambia el presupuesto cuando tiene un desastre climático y qué implica. [...] Mientras menos activo sea el ministerio, lamentablemente vas a tener una cuenta por pagar más grande. Ese ha sido nuestro mensaje conversando con la misión de la OCDE esta semana.

- ¿Cómo avanza el desempeño del sector asegurador hacia el cierre del 2026 y qué esperan para el 2027, en particular el fenómeno de El Niño? ¿Observa que las primas van a subir?

El sector no se golpea demasiado frente a estos desastres, porque las compañías retienen alrededor del 10% de las pérdidas. Entonces, si estás hablando de un desastre muy grande, probablemente de US$1.500 millones, retienes el 10% de eso, US$150 millones. No es un ticket demasiado grande para las compañías, a diferencia de todo lo demás que termina en la cuenta del MEF.

Por ese lado, el impacto no es tan complejo. Por el lado de resultados, sí puede terminar siendo menor. En estos últimos meses se ve una ralentización de la economía y seguramente vamos a ver eso en los siguientes seis meses.

- ¿Se han ajustado las proyecciones?

Sí, lamentablemente los números van a seguir bajando y nos vamos a enterar en el primer trimestre de qué tan duro nos golpeó [El Niño] y qué tanto tuvimos capacidad de retomar esa velocidad de crecimiento. Yo diría que el sector debería estar creciendo, en términos nominales, alrededor del 6%-7% el año que viene.