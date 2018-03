Apra votará a favor del proyecto para sustituir el D.U. 003

La Célula Parlamentaria Aprista votará a favor del proyecto de ley 2408 para reemplazar el Decreto de Urgencia 003, que buscaba cautelar el pago de la reparación civil al Estado de parte de empresas vinculadas a actos de corrupción y evitar la paralización de proyectos en el país.

El citado proyecto fue presentado por el Ejecutivo el 8 de febrero. Después de varias sesiones, el Congreso incorporó más de 60 cambios a la norma pero aún está pendiente su aprobación. Al respecto, la ministra de Economía, Claudia Cooper, ha dicho que están en riesgo 252 proyectos de inversión si no se reemplaza el D.U. 003, cuya vigencia culmina el 13 de marzo.

"Las discusiones en el Parlamento no son de hoy para mañana, [la ministra Cooper] tiene que entender que se requieren acuerdos porque no es solo una norma de carácter económico y financiero, sino también una de carácter penal [...] Se están haciendo los esfuerzos, que espere con tranquilidad", sostuvo el congresista de la bancada aprista Mauricio Mulder al ser consultado sobre el tema por El Comercio.

El legislador indicó que con los cambios introducidos a la propuesta del Ejecutivo, su bancada considera que el proyecto de ley es viable y ya debe aprobarse la próxima semana entre lunes o martes.

"Tal como ahora está el proyecto de ley, nosotros [la Célula Parlamentaria Aprista] vamos a votar a favor", afirmó Mulder.

El congresista dijo que se requería una norma con mayor amplitud para que no se paralicen las obras, no se rompa la cadena de pagos, no se afecten los derechos de los trabajadores y, a su vez, se garantice el pago de la reparación civil y las multas que vayan a darse.

"Creo que la propuesta del Ejecutivo es mucho mejor que el D.U 003., donde sí teníamos varias objeciones", acotó.

Lea más noticias de Economía...