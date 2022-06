Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el mercado de apuestas online movilizará S/4.000 millones aproximadamente este año. En 2021 llegó a tener cifras cercanas a los S/4.500 millones. Asimismo, la cartera estima que diariamente se realizan 150.000 apuestas a distancia, teniendo como principal base de usuarios a adultos varones de entre 20 y 45 años. A pesar de estas cifras, las empresas no tributan en el país por este concepto.

Para Klever Espinoza, socio del estudio KERZ, las casas de apuestas que brindan este servicio no tributan en Perú porque no existe un marco legal que las obligue a hacerlo.

“Si quieren llevar a cabo un negocio y la legislación actual no los obliga a tributar, no tienen por qué hacerlo. La legislación actual solo regula el pago de impuestos de empresas autorizadas para operar como tales. Como estas no requieren autorización ni tienen un domicilio fiscal en el país, el marco normativo no es lo suficientemente claro para que tributen”

Klever Espinoza, socio del estudio KERZ.