—¿Cuál es la situación que se está viviendo en Arequipa y cómo están afectando las protestas a la región y su economía?

Cada vez que hay un bloqueo de carreteras, la región Arequipa pierde S/ 82 millones diarios, siendo los más afectados los microempresarios que representan a 180 mil empresas y los respectivos puestos de trabajo que estas generan. El impacto es muy fuerte.

—¿Cuáles son los sectores que se ven más perjudicados?

Tenemos cinco mil ganaderos lecheros que no pueden trasladar sus productos, agricultores que no pueden transportar los diversos cultivos que generan como ajo, cebollas, tomates y así venderlos en los mercados artesanales. Los mismos dueños de estos mercados no pueden abrir sus puestos por el miedo al saqueo y a que destruyan sus locales.

Estos son los que se ven impactados en el día a día, pero el sector más complicado es el de turismo, que por estos paros generan pérdidas de S/ 1,6 millones diarios. Los turistas están cancelando sus reservas y solicitando la devolución de su dinero y esto daña la imagen de la región y del país.

Por otra parte,el sector comercio se ve afectado con más de S/ 8 millones diarios. No pueden traer productos para venderlos y no podemos enviarlos a otras regiones. Otro sector muy afectado es el de transporte tanto de carga pesada como los ómnibus se pasajeros que no pueden salir por miedo a ser apedreados o dañados. ahí se estiman pérdidas de alrededor de S/ 3,08 millones diarios.

En el agropecuario son casi S/ 5 millones diarios perdidos con estas manifestaciones.

Asimismo, tenemos al Aeropuerto Rodríguez Ballón que usualmente tenía vuelos de ida y vuelta, ahora son solo 17 y el flujo de pasajeros se está viendo afectado.

—Comentaba que el tema minero es complejo...

Sí porque tenemos proyectos en etapa de estudio de impacto social, con todos los permisos para iniciar el 2024 o a Tía María que siempre se espera que salga pero que por la coyuntura social veo muy difícil que los accionistas se animen en lanzarlo en estos momentos.

Para nosotros Tía María son US$ 1.400 millones y 9 mil puestos de trabajo directo, es un proyecto muy importante.

—Se están viendo afectadas por las protestas

Si se interrumpe el corredor minero, el mineral que salía de Las Bambas y pasaba por Cusco, Arequipa, ese tránsito está interrumpido. Con esto, hay un grupo de empresas que ya no puede generar ingresos porque no pueden brindar ese servicio de tránsito, es una gran cantidad de proveedores que también se están afectando con el paro.

Hablando del corredor minero, al no poder transportar mineral desde Las Bambas, buscan la mina más cercana que es Quellaveco, que se ve con una cantidad de proveedores adicionales y no pueden absorver todo. Eso impacta en la economía del sector minero. Como está el precio de los metales, aún es atractivo para las exportaciones, tienen que salir.

—Se están viendo afectados los puestos de trabajo, ¿cómo impactará en las cifras de empleo?

Dimensionar ahora cuántos puestos de trabajo se ven afectados por estos paros no es fácil, tenemos que esperar a que se calme la tormenta para poder ver el impacto, pero si el 70% del empleo en Arequipa ya era informal antes de estas manifestaciones, este porcentaje se va a incrementar, y si el nivel de desempleo ya había subido al 12% antes de las manifestaciones, ese porcentaje se va a incrementar.