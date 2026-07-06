Argentina se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La albiceleste logró superar a Cabo Verde 3-2 y ahora chocará con la selección de Mohamed Salah por un pase a los cuartos de final.

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La selección de Lionel Messi llega como favorita a este duelo, pero ¿qué ocurre si trasladamos este enfrentamiento al terreno macroeconómico?

De acuerdo con el informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba que propone un “Mundial Económico”, donde los países compiten a partir de sus fundamentals macroeconómicos, como el superávit fiscal primario y de cuenta corriente, y los niveles de bienestar, PBI per cápita en paridad del poder adquisitivo, basándose en las proyecciones para 2026 del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esta simulación, Argentina se impone frente a Egipto en los indicadores macroeconómicos y avanza a la siguiente ronda. No obstante, en la competición el campeón mundial es Noruega, ya que presenta fuertes superávits gemelos (cuenta corriente de 14,3% del PBI y resultado fiscal primario de 6,8% del PBI) y el PBI per cápita más alto entre los países participantes.

El subcampeón en fundamentals es Países Bajos, mientras que en bienestar es Estados Unidos. La Argentina es el país de América Latina que más lejos llega en fundamentals y comparte con México la mejor actuación de la región en bienestar.

Respecto al cruce entre Argentina y Egipto, al analizar los fundamentals, que evalúan la solidez fiscal y externa, Egipto presenta de cara al 2026 un resultado fiscal primario del 2,60% del PBI, pero un saldo de cuenta corriente del -4,20% del PBI.

En el índice, obtiene un puntaje de 41,92 en la escala utilizada para el informe. Mientras que Argentina lo supera por el puntaje general: obtiene 48,05 puntos con un resultado fiscal primario peor (1,90%), pero muestra una situación externa más sólida con un déficit proyectado de apenas -,80% del PBI en la cuenta corriente.

En la dimensión de bienestar, medida por el PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA), Argentina también se impone a Egipto. Con una proyección de US$27,56 mil, supera significativamente los US$19,37 mil del país africano . En ese contexto, la albiceleste pasa a cuarto de final, pero pierde contra Ghana que cuenta con un elevado superávit de cuenta corriente.