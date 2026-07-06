Este encuentro corresponde al informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba que propone un “Mundial Económico”, donde los países compiten a partir de sus fundamentals macroeconómicos. (Foto: Getty Images)
Este encuentro corresponde al informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba que propone un “Mundial Económico”, donde los países compiten a partir de sus fundamentals macroeconómicos. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Argentina se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La albiceleste logró superar a Cabo Verde 3-2 y ahora chocará con la selección de Mohamed Salah por un pase a los cuartos de final.

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