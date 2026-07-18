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Resumen

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España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio por la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York.
España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio por la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York.
Por Christian Silva

Este domingo 19 de julio, millones de personas a nivel global estarán atentos a todo el espectáculo deportivo y musical que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, en Estados Unidos, por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.