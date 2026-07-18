Este domingo 19 de julio, millones de personas a nivel global estarán atentos a todo el espectáculo deportivo y musical que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, en Estados Unidos, por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La selección española, con Lamine Yamal como figura, llega a la final de la Copa del Mundo por segunda vez, luego de haber ganado el trofeo en Sudáfrica 2010. La ‘Roja’ arriba a esta fase decisiva tras dejar en semifinales a Francia -campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022- y ganar la Eurocopa en el 2024.

A su vez, la ‘Albiceleste’ llega como el último campeón del mundo -tras acariciar la gloria en Qatar 2022- y disputa su séptima final del mundial. Este año busca alcanzar la añorada cuarta estrella o el cuarto título en un Mundial de fútbol con un sabor especial: el último Mundial de Lionel Messi. Además, la ‘Scaloneta’ viene de ganar la Copa América en 2024 y en 2021.

Este duelo final será el cierre de un Mundial en el que Lionel Messi, delantero de la selección argentina, se convirtió en goleador máximo en la historia de la Copa del Mundo con 20 goles.

A poco del pitazo inicial de este cotejo, veamos cómo se encuentran ambos países en el marcador económico, ¿la cancha se inclina para los ibéricos o para los sudamericanos?

Argentina y su duro partido

Argentina no solo ha enfrentado partidos duros en su camino para volver a ser campeón mundial. En los últimos años también ha remado para luchar por disminuir sus cifras de inflación.

Como se recuerda, la inflación anual en el país gaucho llegó a 211,4% en el 2023, la cifra más alta desde 1991. Las políticas de estabilización del actual gobierno de Javier Milei llevaron a que este porcentaje llegue a 33,5% en el último junio, y la inflación mensual se ubicó en 1,89%, su menor tasa mensual en 10 meses.

La economía argentina, de acuerdo al Banco Mundial, es una de las más grandes de América Latina, como sucede con su historial deportivo con tres títulos de la Copa del Mundo y 16 de la Copa América.

(Foto: Getty Images) / Carl Recine

En el 2025, el producto bruto interno del país sudamericano creció 4,4% luego de dos años de contracción (1,6% en 2023 y 1,8% en 2024). Además, para este 2026 el Banco Mundial proyecta un incremento de 3,6% en el PBI argentino. La cifra es mayor que la estimada para Perú (2,7%), por ejemplo.

Pese a ello, a nivel desestacionalizado, la economía gaucha aún registra caídas. Por ejemplo, en febrero tuvo un retroceso de 2,7% frente a enero y en abril una contracción de 1,5% en comparación a marzo.

Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina), el principal motor exportador es la agroindustria, concentrando el 58% de los envíos al exterior en el 2025.

Justamente, las exportaciones en ese año registraron los US$87.000 millones, 9,3% más que en el 2024, agregó.

Por su parte, BBVA Research estimó que la inversión en argentina crecerá 7,1% en el 2026 y 12,2% en el 2027.

Asimismo, una de las figuras de Argentina es el yacimiento Vaca Muerta, albergando la segunda reserva de gas no convencional más grande a nivel mundial.

También forma parte del G20, el foro de cooperación económica y financiera que alberga a países emergentes y avanzados.

España, con su motor el turismo

Por otro lado, desde el frente europeo, España espera tener un crecimiento de 2,6% para este año y de 2,2% para el 2027, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España.

Esto es una desaceleración en los últimos años, debido a que el la economía española creció 3,5% en el 2024 y 2,8% en el 2025.

La inflación interanual en el mencionado país en junio llegó a 3,2%, cifra mayor frente al cierre del 2024 (2,8%) y 2025 (2,9%). Cabe mencionar que el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es que las economías del viejo continente alcancen un 2% de inflación anual, por la estabilidad de los precios.

(Foto: AFP) / ROBERTO SCHMIDT

Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), en el 2025 alcanzó un récord histórico de 96,8 millones de turistas. El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, ha señalado existe la probabilidad de que en este 2026 se supere la barrera de llegada de 100 millones de turistas.

Por su parte, BBVA Research apuntó que las exportaciones de servicios no turísticos continuarán siendo uno de los motores del crecimiento económico de España en los siguientes años.

La canasta exportadora española se concentra principalmente en bienes de equipo (19,4%) y el sector de alimentos, bebidas y tabaco (19,3%).

España forma parte de la Unión Europea y es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y es invitado permanente en el G20.