El fenómeno de El Niño (FEN) puede poner en riesgo a toda la infraestructura hidráulica de Piura, sostuvo el gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (Apag Piura), Armando Rivera.

“No solo está en riesgo [el reservorio de] Poechos, sino toda la infraestructura hidráulica”, expresó durante el panel ‘El rol del sector privado’ en el foro ‘Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción nacional", organizado por la Sociedad nacional de Industrias (SNI) en Piura.

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Justamente, explicó que Poechos es la reserva de agua más importante de Piura con un diseño original de almacenamiento de 885 millones de metros cúbicos, pero que después de 50 años solo tiene capacidad para 493 millones de metros cúbicos.

En ese sentido, indicó que esta reserva tiene una menor capacidad para amortiguar un crecimiento del río Chira.

“Casi la mitad del reservorio está con sedimento y tierra en el fondo de dicha presa. Toda la red hidráulica, los canales principales y la red de canales que alimentan a los diversos valles de Piura no están en condiciones de recibir una carga adicional”, agregó.

Añadió que frente al FEN hay 115.000 hectáreas en riesgo alto o bastante grave de ser afectados por inundaciones.

En ese sentido, propuso que el Comando Privado frente al fenómeno de El Niño tome en cuenta la gestión del agua en Piura y trate la logística en la región, con el fin de que no existan complicaciones en el acceso al Puerto de Paita.

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Trabajo en conjunto

Durante el evento, Carlos Neuhaus, jefe del Comando Privado frente al Fenómeno del Niño, consideró que el sector público y privado deben trabajar juntos.

En ese sentido, indicó que se pueden crear líneas especiales de créditos, vía Cofide o Fogapi, para que los bancos puedan otorgar préstamos a mediano y largo plazo. Añadió que desde la consultora Caene se está reclutando a jóvenes para tomar acción una vez que el país afronte El Niño. Además, dijo que con la organización Hombro a Hombro se está preparando una plataforma virtual para tener un inventario de almacenes y bombas para enfrentar el FEN.

Agregó que también desde el comando privado vienen trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tener PMO en la gestión de proyectos.

A su vez, Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), sostuvo que se debe contar con la participación de los gobernadores regionales, en este caso el de Piura, como interlocutores para la coordinación y articulación de las soluciones.

Zapata también sostuvo que se debe viabilizar el mecanismo de Servicios por Impuesto para atender los problemas del FEN, debido a que la modalidad de Obras por Impuesto (OxI) suele demorar más.

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“Obras por Impuesto no es tan ágil. Se requieren de 3, 4, 6 meses o a veces un poco más, desde el inicio del trámite hasta que la obra sea viable para su inicio. Hay que aprobar este mecanismo de Servicios por Impuestos, que podría ser más ágil”, apuntó.

Por otro lado, consideró que debe haber un cambio en el modelo político, mencionando que las autoridades suelen mostrar obras fáciles de ejecución o remodelaciones, pero que se dejan de lado proyectos complejos que no se culminarían en sus gestiones.

A su vez, Carlos Nicolini, gerente general de Eternit, señaló que están gestionando la posibilidad de que en el mecanismo de Servicios por Impuesto se puedan contar con módulos de casas con sistemas de construcción en seco; esto también podría aplicarse en las Obras por Impuesto.

Por su lado, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, sostuvo que esta organización es representante del sector privado en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen).

En ese sentido, indicó que pueden ofrecer centralizar el apoyo del sector privado, el cierre de brechas de infraestructura, brindar apoyo en gestión logística, ayuda humanitaria, maquinaria pesada y técnicos privados.

Por su parte, José Naranjo, presidente del Consejo Nacional de Senati, consideró que el sector privado puede apoyar realizando labores de gerencia..