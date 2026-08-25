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Resumen

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Por Christian Silva

El fenómeno de El Niño (FEN) puede poner en riesgo a toda la infraestructura hidráulica de Piura, sostuvo el gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (Apag Piura), Armando Rivera.