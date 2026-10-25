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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Claudia Inga Martínez

La industria avícola estima que el fenómeno de El Niño, que podría generar interrupciones en carreteras, tendría diferentes impactos. Por ejemplo, podría disparar el alza de los costos de maíz, de la soya y de los combustibles, y esto, a su vez, puede generar distorsiones en la oferta y el precios de los huevos. Aunque el consumo per cápita seguiría creciendo, los productores anticipan una posible escasez y un alza de precios que se sentirá en febrero de 2027. Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), comenta el escenario para los próximos meses.

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