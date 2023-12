A través de un comunicado, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) mostró su preocupación por las facturas pendientes que mantiene la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Estas superan los S/ 800 millones y afectarían la cadena de pagos de compañías subcontratistas, planillas, impuestos, entre otros.

Según la SNCI, estas deudas provienen de comprobantes de pago de setiembre, octubre y noviembre, incrementando el riesgo de una probable ejecución de garantías, paralización de obras y puede llevar a la quiebra de algunas empresas medianas y grandes, nacionales y extranjeras.

César Candela, director ejecutivo de la SNCI, explicó que este fin de año debería haber una transferencia importante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto a la fecha no se ha dado, pues se han destinado recursos a otro tipo de fines.

“Tenemos entendido que el MEF ha recogido recursos de instituciones públicas de regiones y municipios. Hay recursos, pero, aparentemente, está más preocupado en mantener el déficit fiscal al 2,4% y no bajar de ahí y no está mirando este problema. Hasta hace una semana, el MEF solo había autorizado alrededor de S/ 100 millones, ahora sabemos que hay un decreto que está dando vueltas de casi S/ 300 millones y el saldo ni si quiera se ve, no sabemos nada”, dijo Candela.

Adendas

En su comunicado, la SNCI solicitó la suscripción de adendas para garantizar contractualmente la continuidad con la ANIN. “No se han suscrito las adendas correspondientes y no hay pagos cancelados. No hay un respaldo legal sobre el contrato y se puede dejar de pagar”, anotó Candela.

Sobre ello, Angie Umezawa, counsel de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, comentó que la adenda sería una solución temporal, pues cuando ocurra la extinción de la ARCC, está previsto que todos los derechos, activos, pasivos y funciones pasen a la ANIN; sin embargo, todavía está en duda si el Poder Ejecutivo dará la norma correspondiente para disponer la fusión por absorción de la ARCC por parte del ANIN.

“Esta norma debería darse al 30 de diciembre, extraordinariamente el 31. El comunicado [de la SNCI] no pide que se apruebe esta norma, sino que se suscriban adendas para garantizar que, contractualmente, la ANIN suceda a la ARCC”, dijo Umezawa.

ANIN

Como se recuerda, en julio de este año se aprobó la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que absorberá a la ARCC, entidad que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué pasará con la deuda y cómo impactará a la ANIN?

En el tema del presupuesto, Umezawa explicó que en noviembre se dictó el Decreto de Urgencia 037-2023 que aprueba de manera extraordinaria la autorización de transferencia de partidas presupuestarias a favor de la ANIN. Esto es justamente para asumir la deuda, pero lo que señala de manera general es continuar con las acciones de prevención en relación con los proyectos comprendidos en la declaratoria de emergencia por el Fenómeno de El Niño.

“Por lo menos, a nivel presupuestario, ya están las nuevas partidas para que la ANIN pueda asumir los activos de la ARCC y debería incluir la deuda”, añadió.

Por otro lado, afirmó que no hay manera en que la ARCC pueda pagar la deuda señalada en los días que restan del año, antes de su desaparición.

Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, explicó que si la ANIN absorbe la ARCC, sin duda tendrá que absorber la deuda, y es probable que esto no afecte el funcionamiento, porque se trataría del mismo equipo. Sin embargo, es un problema que la deuda exista y es algo que debe solucionarse a la brevedad pues tendría un efecto en cadena.

“No es solo una empresa, porque las empresas ejecutoras tienen a su vez una serie de proveedores y así se hace una cadena. Si no le pagas al contratista principal, no le pagas a los demás y el efecto es grande. A diferencia de otros sectores, en Construcción tienes una cadena de empresas grandes, medianas y pequeñas y muchos trabajadores que se ven perjudicados”, dijo.

Cárdenas también afirmó que ANIN tendrá el mismo presupuesto que la ARCC, que debería ser suficiente para afrontar esas deudas, porque están vinculadas a contratos que se han suscrito con ejecutores de obra y que tienen un presupuesto detrás.

Según Candela, si hay un saldo por pagar, según ley, la ANIN absorbe la ARCC y probablemente podría pagar, pero las empresas estarán más renuentes a participar.

“Ninguna empresa va a tener ganas [de participar]. Hay una empresa a la que se le debe S/ 120 millones, otra S/ 80 millones. Estamos hablando de empresas que pueden quebrar en lo absoluto y que, desde ya, han dejado de pagar gratificaciones, incluso”, advirtió.