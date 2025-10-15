¿Autos autónomos superan al conductor humano? Waymo asegura que sí y alista pruebas de estos vehículos en Londres y Tokio

“Los trabajos cambian y eso lo hemos visto a lo largo de la historia”, dijo Tekedra Mawakana, co-CEO de Waymo, compañía de autos autónomos de Alphabet, al ser consultada sobre el futuro de los empleos en esta -aún incipiente- industria.

La ejecutiva hizo referencia al contexto histórico en el que los caballos y las carretas fueron reemplazados por los vehículos motorizados. Con el tiempo, aseguró la ejecutiva, se crean nuevos trabajos. Y es que, la adopción de la tecnología es inevitable.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La compañía -que comenzó como un proyecto secreto de Google en el 2009-, es hoy una empresa independiente de Alphabet-, y en el 2018 lanzó su primer servicio de taxi autónomo, Waymo One, en Phoenix, Arizona. Y hoy, opera un servicio de transporte autónomo en varias ciudades de Estados Unidos.

“Se vienen Londres y Tokio”, dijo Mawakana en la conversación que sostuvo con Paula Goldman, Chief Ethical & Human Use Officer de Salesforce, en la conferencia ““Waymo y Salesforce: IA, autonomía y el camino por delante”. La compañía comenzó pruebas en la capital de Japón a principios del 2025 y planea comenzar pruebas en Londres en 2026 con el objetivo de lanzar servicios comerciales en ambas ciudades el próximo año.

Conferencia Salesforce

Acto seguido, la ejecutiva explicó la importancia de construir confianza en los usuarios de su servicio a través de la seguridad que brinda esta tecnología.

“Estamos aprendiendo a hacer lo que hacemos y para eso tenemos que escuchar lo que las personas necesitan y entrenar a la IA para poder generar confianza en el usuario”, afirmó Mawakana, quien también compartió algunas cifras relacionadas a la seguridad.

Alrededor de 1,3 millones de personas mueren por accidentes de tránsito alrededor del mundo anualmente. Y, en Estados Unidos la cifra llega a los 40 mil anual. La ejecutiva criticó que las personas se encuentren tranquilas con estos números. “Tenemos que entrar a esa conversación incómoda. Ese status quo no es aceptable. Si la IA puede hacer que la movilidad sea más accesible, mejorar las pistas y hasta salvar vidas, esa es una responsabilidad”, refirió. Agregó, que un auto autónomo manejado con IA es más seguro que un auto manejado por una persona en, aproximadamente, 15%. Esta tecnología es, también, más segura para los peatones en un 40%.

Conferencia Salesforce

Como la única compañía que ha sido capaz de retirar al conductor del vehículo en el contexto actual, según Mawakana, la empresa está lista para acelerar su tecnología, y para eso, es necesario un trabajo conjunto con las ciudades y autoridades; lento, pero seguro.

En un momento como el actual, en el que la accesibilidad de la IA es importante, “como compañía nos concentramos en las cosas que las personas quieren hacer mientras están manejando, sea responder correos, buscar música, responder un mensaje”, refirió Mawakana.