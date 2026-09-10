Banco Central de Reserva fija tasa de referencia en 4.25% en setiembre. Foto: Andina
Banco Central de Reserva fija tasa de referencia en 4.25% en setiembre. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 % en el mes de setiembre.

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