El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 % en el mes de setiembre.

La institución señaló que su decisión de mantener la tasa de referencia tomó en cuenta que en agosto, la inflación mensual fue de 0,07 % y la inflación sin alimentos y energía de 0,02 %.

En términos interanuales, la inflación aumentó de 4,1 % en julio a 4,4 % en agosto, principalmente por un efecto base asociado a la inflación mensual negativa registrada en agosto del año pasado.

Según el BCRP la inflación sin alimentos y energía se redujo de 4,6 a 4,5 % en el mismo periodo.

Además, el desvío de la inflación respecto del rango meta responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril. Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,8 % interanual, y se mantiene por debajo de 2 % desde abril del año pasado.

“Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 3,0 % en julio a 3,1 %en agosto, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación”, indicaron en su nota informativa del mes.

Asimismo, indican que se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 % en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación. Sin embargo, existe el riesgo de que el Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación.

Senamhi advierte que el calor seguirá aumentando por El Niño Costero. Foto: Composición Trome.

“Los indicadores adelantados de la actividad económica a agosto siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, todos los indicadores de situación actual registraron una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista con cierta moderación”, señalan.

Sin embargo, reconocen que los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos y comerciales.

La próxima sesión del Directorio del BCRP en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 7 de octubre de 2026.