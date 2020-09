En su última presentación a inversionistas, Parque Arauco (PA) reveló que posee un banco de terrenos a junio de 745.966 m2 repartido entre más de 15 proyectos en Chile, casa matriz del grupo, Colombia y Perú por un valor de US$ 108 millones.

En nuestro país, precisamente, es donde el operador de centros comerciales –dueño de ‘malls’ como Larcomar, Megaplaza Norte, El Quinde de Ica, entre otros– tiene la mayor extensión de tierra con 349.043 m2 (con una propiedad del 70%) equivalente a los US$ 46 millones.

Estos se ubican en Chimbote, Talara, Ica, Chiclayo, Pomalca (Chiclayo), Lambayeque y San Juan de Lurigancho, entre otros. En estos dos últimos, el desarrollador ejecutaría dos proyectos bajo la marca de la cadena MegaPlaza. El terreno de San Juan de Luringancho es el más grande con 80.000 m2.

Mientras que en Chile, el grupo tiene un área de 245.220 en terrenos (US$ 32 millones) y en Colombia 151.703 (US$ 30 millones).

LARCOMAR

Parque Arauco aún no ha puesto fecha para estos proyectos; no obstante, sí informó la marcha del proceso de reconversión de Larcomar, lo cual demandará una inversión de US$ 4 millones. Las obras concluirían en el primer semestre del 2021.

Aunque no se tuvo mayores detalles, se recuerda que hasta el año pasado los planes en el ‘mall’ miraflorino eran afianzar su propuesta comercial, con el ingreso de H&M; gastronómica con la implementación de un concepto ‘food hall’ (tendencia ‘gourmet’ que se viene desarrollando en las principales ciudades del mundo y que consiste en tener muchos restaurantes en un mismo lugar) y de entretenimiento con la inclusión de la cadena de cines Cinépolis.

Durante el segundo trimestre, las operaciones locales del desarrollador fueron, después de Colombia, las que mostraron un menor performance, debido al impacto de la pandemia.

Así, las ventas de mismas tiendas (same store sales) mostraron una caída de 52,9%; mientras que la renta de mismas tiendas (same store rent) fue de -57% .

En nuestro país, PA administra 20 complejos comerciales de diferentes formatos, seis regionales, nueve vecinales (MegaPlaza Express), tres strip centers y dos outlets (bajo la marca InOutlet). Después de Chile, el mercado local es el segundo más importante en términos de ventas e ingresos. En los últimos 12 meses las ventas de sus locatarios ascendieron los US$ 746 millones y sus ingresos los US$ 95 millones.