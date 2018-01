El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, quien había señalado que el organismo habría perjudicado a Chile en el informe Doing Business al realizar cambios metodológicos, se retractó sobre sus declaraciones al Wall Street Journal y afirmó que "no fue claro".

En una publicación en su blog personal, Romer dijo que "en conversación con un reportero, hice comentarios acerca del informe Doing Business que daban la impresión de que sospechaba de una manipulación política". Añadió que "no fue lo que quise decir o pensé que dije".

"No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business o algún otro informe del Banco Mundial", afirmó el economista en su sitio web personal.



El economista jefe del Banco Mundial explicó que en la elaboración de los informes de competitividad empresarial del organismo se realizan cambios de los métodos "por razones sólidas".



En ese sentido, señaló que lo quiso decir era que el Banco Mundial debería de explicar los resultados de formas más clara.



"Estos cambios fueron cuidadosamente considerados. Pero cuando implementamos los cambios, podríamos haber explicado más claramente por qué, por ejemplo, cayó el ranking de Chile", sostuvo.



"Lamento que en mi intento de promover la claridad, yo mismo no fui claro", añadió.

En una misiva enviada al gobierno de Chile, Kristalina Georgieva, CEO del Banco Mundial, desestimó las declaraciones de Romer y anunció que revisarán la metodología de los ránking del organismo.



