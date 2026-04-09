Resumen

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En cuanto a Chile y Perú muestran un crecimiento moderado, respaldado por inversiones en minería e infraestructura, además de una mejora gradual de las condiciones internas. Foto: GEC.
En cuanto a Chile y Perú muestran un crecimiento moderado, respaldado por inversiones en minería e infraestructura, además de una mejora gradual de las condiciones internas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

América Latina y el Caribe crecerán 2,1% en 2026, por debajo del 2,4% registrado en 2025, según la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Para el 2027 se proyecta en un 2,4%.

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