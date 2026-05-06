Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Reserva Federal mantuvo el rango de la tasa de fondos federales en 3,50% – 3,75%, por tercera reunión consecutiva. Foto: EFE.
La Reserva Federal mantuvo el rango de la tasa de fondos federales en 3,50% – 3,75%, por tercera reunión consecutiva. Foto: EFE.
/ Al Drago
Por Redacción EC

La última semana de abril estuvo marcada por decisiones clave de política monetaria en un contexto de mayor presión inflacionaria global. El conflicto en Medio Oriente y el riesgo sobre el flujo del petróleo por el Estrecho de Ormuz han vuelto a elevar los precios de energía, complicando el trabajo de los bancos centrales justo cuando los mercados empezaban a descontar una normalización gradual de las tasas, explicó Scotiabank en su reporte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.