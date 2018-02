El ministro de Trabajo, Javier Barreda, informó hoy que no existe una estimación de cuánto podría ser un posible aumento de la remuneración mínima vital (RMV).

"No hay ninguna proyección [del aumento del salario mínimo] hasta ahora. Toda proyección es especulación o son rumores", aclaró el ministro en una conferencia de prensa para comentar la orden del presidente Pedro Pablo Kuczynski para analizar la RMV.

Barreda indicó que se buscará un consenso entre los gremios empresariales y los sindicatos de trabajadores en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Agregó que la cita para analizar un posible incremento del sueldo mínimo se llevará a cabo el 20 de febrero a las 4 p.m. en la sede del Ministerio de Trabajo.

"Lo que queremos es no solo debatir el aumento o no, en cuánto se va a incrementar, sino establecer una predictibilidad sobre esta discusión. Establecer con ellos [los participantes en el CNT], y ojalá que tengamos un consenso, la temporalidad de la discusión y que esta no sea sorprendente para nadie", sostuvo el titular del sector Trabajo.

Recordó que la inflación subyacente y la productividad de los trabajadores son los indicadores económicos que analiza el CNT al revisar la RMV desde el 2007.

Barrantes señaló que la discusión del aumento del salario mínimo en el seno de la CNT no es una medida aislada frente a los que busca hacer el Gobierno para reactivar la economía, sino que también se buscará debatir otras medidas para modernizar el mercado laboral.

