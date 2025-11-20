BBVA: “El mayor riesgo para los mercados en 2026 será un rebrote inflacionario en Estados Unidos”

BBVA Asset Management señaló que el principal riesgo para los mercados en 2026 será un rebrote inflacionario en Estados Unidos. Durante una presentación, Antonio Cevallos, CEO de la gestora, explicó que la mayor liquidez global, el ciclo de recortes de tasas y eventuales estímulos fiscales podrían generar presiones inflacionarias hacia la segunda mitad del próximo año. De ocurrir, dijo, la Reserva Federal (Fed) se vería obligada a revertir su política y volver a subir tasas de manera agresiva, como en el 2022.

Cevallos indicó que este riesgo será determinante para los inversionistas, pues podría generar episodios de volatilidad global y afectar directamente los portafolios de renta fija y renta variable a nivel internacional.

El ejecutivo señaló que este año los mercados han estado influenciados por tres narrativas: la incertidumbre generada por los anuncios del presidente Donald Trump, las dudas sobre la independencia de la Fed y el avance de la inteligencia artificial. Sobre este último punto, explicó que no observa una burbuja comparable a la de las ‘puntocom‘, ya que las principales compañías del sector muestran ingresos y márgenes sólidos.

Respecto al entorno macroeconómico, sostuvo que Estados Unidos mantiene una inflación cercana al objetivo, aunque con riesgos al alza por la mayor liquidez en el sistema. En el caso peruano, destacó que el 2025 se perfila como un año favorable debido al crecimiento económico, la inflación controlada y la trayectoria estable de la política monetaria. Añadió que el tipo de cambio ha mostrado una apreciación mayor a la prevista y que debería ubicarse entre S/ 3,50 y S/ 3,60 hacia finales del 2025.

Sobre el desempeño de la industria local de fondos mutuos, indicó que el sector acumula un crecimiento de 18% en lo que va del año y que mantiene un flujo importante de nuevos partícipes. Señaló que los fondos de corto y mediano plazo han concentrado buena parte del interés de los inversionistas por sus retornos recientes, mientras que los fondos en dólares han tenido un impacto mixto por la apreciación del sol, aunque con oportunidades aprovechadas mediante gestión activa.

Cevallos afirmó que el comportamiento de los inversionistas jóvenes ha aumentado la demanda por productos globales y tecnológicos, y reiteró que, pese al interés por mercados emergentes, cualquier estrategia internacional mantiene una participación significativa en Estados Unidos por el peso que tiene en los índices globales.

Finalmente, sobre las elecciones peruanas del 2026, señaló que su impacto dependerá del perfil de los candidatos. Recordó que las elecciones del 2021 fueron las que generaron mayor volatilidad en los últimos 15 años, mientras que el proceso del 2016 tuvo un efecto prácticamente neutro.