El BBVA inició el cobro una serie de comisiones a las personas que mantienen cuentas con ellos. Al anunciado cobro de 10 soles por mantenimiento, se sumó el cobro de 2 soles de comisión por operación, a partir de quinto retiro.

Si bien el BBVA comunicó estás nuevas condiciones con semanas de anticipación, algunos clientes aún no estaban enterados de todos los detalles y cambios. En esta nota podrás conocer estas modificaciones.

En setiembre pasado, el BBVA anunció que desde el 30 de noviembre haría modificaciones en las cuentas Independencia, Sueldo, Vip Wellness, Ganadora y Cuenta Corriente Persona Natural.

Entre los cambios dados por la entidad bancaria, se empezará a cobrar un mantenimiento mensual, si es que no cumplen con ciertos requisitos. Esta medida también aplicará en tipos de cuenta en las que antes no se cobraba ninguna comisión, como la cuenta Independencia.

Cobro por exceso de operaciones

Además, informó que cobraría una comisión de entre 2 y 4 soles por “exceso de operaciones”, en caso el cliente realice más de cuatro retiros o transferencias. en Cajeros Automáticos (ATM´s).

“Cabe señalar que el cobro de esta comisión se genera en caso se supere el número de operaciones libres, dependiendo del tipo de cuenta”, indicó el BBVA.

En el caso específico de las cuentas sueldo e independencia, los clientes pueden realizar hasta cuatro operaciones al mes en cajeros automáticos sin costo alguno. “A partir de la quinta operación recién se aplica el cobro de la comisión que asciende a dos soles debido a los gastos operativos que conlleva el servicio”, señaló el BBVA.

El BBVA agregó que los usuarios tienen la opción digital de efectuar retiros en los cajeros automáticos y agentes express sin costo alguno y de manera ilimitada, utilizando la modalidad de retiro sin tarjeta , la misma que pueden gestionar a través de la app móvil o banca por internet.

¿Cuánto será el cobro de mantenimiento y en qué casos se cobrará?

El BBVA señaló que los clientes de las cuenta Independencia podrán evitar estos costos por mantenimiento si mantienen un saldo mínimo de S/ 100 o US$ 30, que no es el que se tiene en la cuenta el último día del mes, sino el promedio mensual. En caso no se registrara ese monto, se pagará una cuota mensual de S/ 10.

Con respecto a la cuenta Ganadora, se debe tener un saldo promedio a partir de S/ 1,500 o US$ 500 para no pagar mantenimiento, sino se tendrá que abonar mensualmente S/ 8.

Para el caso de VIP Wellness, el saldo promedio que se debe tener es de S/ 10,000 o US$ 3,000, de lo contrario se pagará S/ 10 como comisión mensual.

En la cuenta sueldo, si no se recibe el sueldo por dos meses consecutivos la comisión será de S/ 10.