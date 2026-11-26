Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú, señaló a El Comercio en Cade Ejecutivos 2026 que el crecimiento económico de este año y el siguiente para el país sería de 2,9%; impactado por el fenómeno de El Niño. Sostuvo que la entidad financiera continúa creciendo a doble dígito en el crédito empresarial y para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Asimismo, estimó que cerrarán este año con una participación del 27% en el crédito hipotecario.

- Julio Velarde, presidente del Banco Central, dijo durante su exposición que el fenómeno de El Niño (FEN) es la principal preocupación va a tener el Perú el próximo año. ¿Desde el BBVA cuáles son las perspectivas de crecimiento que tienen para el Perú hacia el 2027?

El próximo año tenemos grandes retos. Desde finales de este año vamos a tener una pequeña contracción en el crecimiento, dado El Niño. Vemos en algunas zonas que empiezan a tener esta contracción. Estimamos 1,9 puntos de disminución para cerrar el año en 2,9% [de crecimiento]. El próximo año estamos viendo 2,9% de expansión, muy afectado por el FEN. Estamos restando entre 1,3 y 1,7 puntos de crecimiento adicional que se pudo haber tenido si no fuera por El Niño.

También vemos un inicio del 2027 complicado para algunos sectores. Este año, la segunda temporada de pesca no se pudo llevar a cabo. Seguramente la primera temporada [del 2027] va a ser complicada. En agro vamos a sentir el impacto de manera importante durante el primer semestre del 2027. Esto sin contar algunos temas de comercio y de transporte, que pueden tener afectaciones.

La buena noticia es que el sistema financiero está bien preparado; está listo para estar muy cerca de los clientes. Nosotros, específicamente, hemos visto todo el portafolio y hemos hablado de reprogramaciones y reestructuras con algunos de nuestros clientes, porque son los momentos más importantes en los que tenemos que apoyarlos.

- ¿Hay una restricción en el crédito para clientes o personas que han estado más expuestas a zonas de riesgo por el fenómeno de El Niño?

Nosotros estamos trabajando muy de la mano con todos nuestros clientes, con quienes tenemos años de conocerlos y lo que estamos haciendo es apoyarlos. Incluso crecemos en algunos portafolios de agro, algunos portafolios de la zona norte del país, porque queremos que no se rompa la cadena de pagos. Es importante que la cadena de pagos siga, porque sino la recuperación será mucho más dolorosa.

En la pandemia el gobierno actuó de manera súper responsable y muy rápido con el programa Reactiva Perú que los bancos distribuimos. Algo así deberíamos estar haciendo: deberíamos tener una especie de Reactiva o de Impulso Myperú listo, porque sabemos que El Niño va a ser extraordinario. Tenemos que trabajar en una gran coordinación entre gobierno, sistema financiero y nuestros clientes.

La morosidad podría verse impactada por El Niño. (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

- ¿Están teniendo cuidado con los clientes que incorporan en este período?

Estamos evaluándolo y muy cerca de estos clientes, porque lo más importante es que no se rompa la cadena de pagos. A todas las pequeñas y medianas empresas tenemos que ayudarlas, porque si no logran pasar este duro momento que vamos a vivir, vamos a tener mayores consecuencias en los siguientes años.

- ¿Prevén algún impacto en la morosidad de corto plazo? Actualmente se encuentra en niveles bastante bajos.

[Sí] vamos a tener un impacto en la morosidad. No podemos tapar el sol con un dedo, pero nos estamos anticipando, generando reservas y provisiones para este momento. La actividad crediticia crece arriba del 9% este año. De todas maneras, va a sufrir las consecuencias del FEN. Por eso, si reaccionamos rápido el sistema financiero, gobierno y los mismos clientes diciéndonos su problemática, esto se va a mitigar de una muy buena manera.

- Aun así, ¿habría un crecimiento en el crédito que se sostenga el 2027? ¿Cuánto sería ese nivel?

Estoy seguro que como BBVA vamos a crecer mucho más de la previsión crediticia que ha manejado el BCR, porque estamos teniendo una expansión muy importante en crédito empresarial y crédito de pymes: crecemos a doble dígito. Apostamos fuerte, también, por el aumento en tarjeta de crédito y créditos al consumo, y mantenemos nuestro liderazgo en el mundo hipotecario.

- En cuanto al crédito a nivel de pymes, ¿cómo se distribuye el alcance de este producto entre la capital y las regiones?

Las regiones participan de manera importante. Hemos encontrado muy buena acogida de los clientes en provincias hacia los productos de pymes. Estamos trabajando en una vinculación integral de nuestros clientes. Por una parte, el crédito y, por otro lado, nuestro lanzamiento de Open Pay, que es la red POS y que ha sido una solución muy buena para las pymes.

Estamos creciendo de manera importante con Plin para ayudar en la transaccionalidad de nuestros clientes y en el mundo DFX (diseño para la excelencia). El mundo DFX en provincia está teniendo un repunte muy importante y ahí es donde tenemos que estar cerca: no podemos dejar de pensar que las provincias son igual o más importantes que lo que sucede en el resto del país.

“Este año vamos a cerrar con una participación del mercado en el segmento hipotecario por encima del 27%”.



- En créditos hipotecarios, ¿con cuánto crecimiento cierran este año y qué proyecta el BBVA para el 2027?

Este año vamos a cerrar con una participación de mercado arriba del 27%, muy superior a nuestra cuota natural que deberíamos tener. Estamos trabajando manera importante en el crédito hipotecario de vivienda social, que ese segmento es importante seguir apoyándolo. Estamos con los desarrolladores inmobiliarios acompañándolos a crecer no solo en Lima. El martes tuve la oportunidad de ver un desarrollo muy importante que estamos financiando en Cusco y así en diferentes partes del país.

- ¿En regiones todavía no ha sido tan explotado el potencial a nivel inmobiliario?

En regiones se tiene que crecer más de lo que se está haciendo. Tenemos un déficit de vivienda arriba de los dos millones de viviendas y ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que trabajar muy de la mano con los créditos de vivienda pequeños [autoconstrucción], lo que son clientes que quieren empezar y luego van construyendo los siguientes pisos de su vivienda.

- Desde el BBVA, ¿qué novedades se vienen para sus clientes en cuanto al uso de aplicativos digitales o herramientas que aplican la inteligencia artificial (IA)?

Estamos lanzando en lo que resta de este año el nuevo aplicativo de nuestra ‘app’, donde aplicamos mucha inteligencia artificial, cambiando la usabilidad, poniéndole al cliente las cosas que más usan a la vista para hacerle la vida mucho más sencilla. Le llamamos ‘blue’ al asesor que tienen los clientes para resolver preguntas y cuestionamientos que está totalmente conectado la IA. Vemos que más del 80% de las consultas quedan resueltas en esta interacción de nuestros clientes.

Tenemos la IA en diferentes lugares: en todos los temas de desarrollo estamos trabajando con Chat GPT, Copilot y Claude en un ambiente cerrado y de mucha ciberseguridad de cara al manejo de la información de nuestros clientes. También queremos que la experiencia de nuestros colaboradores y los clientes sea diferencial.

- ¿Cómo ven la implementación de Tapp, la infraestructura de pagos del Banco Central de Reserva (BCR), donde también participan?

Tapp viene a encontrar una solución muy buena en el P2P, el “persona a persona”. Ahí vas a tener la posibilidad de ver todas las cuentas, de ver de qué cuenta quieres tomar el recurso y a qué cuenta lo quieres mandar. Viene a democratizar el uso de todas estas carreteras de pagos que hay en el país. Nosotros estamos en la segunda fase, en el primer grupo y listos para poner esta solución al servicio de los millones de peruanos que transaccionan con nosotros.