BCR anticipa que el PBI habría crecido alrededor de 4% en octubre

El Banco Central de Reserva (BCR) anticipó que el producto bruto interno (PBI) habría registrado un crecimiento cercano a 4% en octubre, impulsado principalmente por el desempeño del sector primario, según lo señalado durante la conferencia del Programa Monetario de diciembre.

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, indicó que, con la información disponible de algunos sectores primarios a mediados de octubre, “el PBI primario va a tener un crecimiento importante”, lo que llevaría a que “posiblemente en octubre el PBI esté creciendo alrededor del 4%”, precisando que se trata de un efecto puntual asociado a dicho sector.

Este desempeño se da en un contexto en el que la economía peruana se encuentra operando alrededor de su nivel potencial. Durante su exposición, Armas señaló que “la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial, situación que también se proyecta que se mantenga a lo largo del 2026”, de acuerdo con la información más reciente evaluada por el BCR.

La entidad destacó además que los indicadores adelantados de la actividad económica correspondientes a noviembre muestran un desempeño favorable. En particular, 16 de los 18 indicadores de situación actual y expectativas se mantienen en el tramo optimista, mientras que la mayoría de los indicadores de expectativas registró una mejora respecto al mes anterior, en línea con la evolución del consumo interno, las importaciones de bienes de capital y otros indicadores de demanda.

BCR

Armas añadió que los términos de intercambio vienen creciendo a un ritmo mayor al previsto en la última proyección publicada por la entidad en setiembre, lo que también ha contribuido al mejor desempeño reciente de la actividad económica.

En paralelo, el sector no primario mantiene el buen ritmo observado en los indicadores recientes, lo que refuerza la evaluación del Banco Central de que la economía se encuentra cerca de su nivel potencial.