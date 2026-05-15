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Resumen

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El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el crecimiento económico registrado en marzo y durante el primer trimestre del año estuvo por encima de las proyecciones previstas por la entidad. Durante la conferencia del Programa Monetario de mayo, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, indicó que el resultado respondió principalmente al mayor dinamismo del PBI no primario.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.