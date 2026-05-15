El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el crecimiento económico registrado en marzo y durante el primer trimestre del año estuvo por encima de las proyecciones previstas por la entidad. Durante la conferencia del Programa Monetario de mayo, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, indicó que el resultado respondió principalmente al mayor dinamismo del PBI no primario.

“El crecimiento de 3,2% en marzo y de 3,5% en el primer trimestre fue superior a la proyección del Reporte de Inflación de marzo”, sostuvo Armas.

Añadió que el resultado estuvo impulsado por el desempeño del PBI no primario. “La diferencia fundamental es que se observa un crecimiento importante del PBI no primario”, afirmó. Según explicó, este componente “habría tenido una tasa de 4,4% superior a lo que el Banco Central estaba proyectando”.

En esa línea, afirmó que los indicadores observados por la entidad mostraban una aceleración de la actividad económica. “La economía viene con buen desempeño”, señaló.

Durante la exposición, Armas indicó además que diversos indicadores vinculados al consumo, crédito y actividad económica mostraron tasas de crecimiento de dos dígitos en los primeros meses del año. Entre ellos mencionó el consumo interno de cemento, las importaciones de bienes de consumo duradero, las importaciones de bienes de capital, el circulante y las transacciones con tarjetas.

Expectativas empresariales y contexto electoral

El representante del BCR también se refirió al comportamiento de las expectativas empresariales durante abril. Según indicó, la mayoría de indicadores todavía se mantenía en terreno optimista, aunque reconoció un deterioro frente a meses previos. “Todos, excepto uno, se mantienen en el tramo optimista”, sostuvo.

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Precisó que ha habido una reducción en el optimismo y señaló que el indicador de expectativa de la economía a tres meses pasó a terreno pesimista, aunque la expectativa a doce meses se mantuvo en el tramo optimista.

Armas añadió que en procesos electorales anteriores también se observó un deterioro de expectativas en abril y afirmó que el BCR se mantenía atento ante eventuales episodios de volatilidad financiera vinculados al contexto político.

“Como siempre ha ocurrido en todas las elecciones que hemos tenido, (el BCR) se mantiene atento para actuar si es que hubiera algún escenario de turbulencia en los mercados financieros”, indicó.

Inflación y petróleo

Respecto a la inflación, el representante del BCR indicó que el aumento registrado en los últimos meses respondió principalmente a factores de oferta vinculados al incremento del precio internacional del petróleo y su impacto sobre combustibles y transporte.

“La inflación total se elevó de 3,8% en marzo a 4% en abril”, explicó. Precisó además que ello tiene que ver con factores de oferta, sobre todo el alza de las tarifas de transporte local y combustibles en el contexto del mayor precio internacional de petróleo.

El funcionario sostuvo que el BCR estimaba que este impacto sería temporal. “El aumento que estamos viendo de la inflación tiene un componente fundamentalmente de oferta y cuyo efecto en la inflación se estima que sería transitorio”, indicó.

En esa línea, Armas señaló que el Banco Central no prevé necesariamente una respuesta de política monetaria ante este escenario, salvo que se deterioren las expectativas inflacionarias.

Asimismo, señaló que la inflación demoraría en converger nuevamente al rango meta debido al impacto del alza internacional del petróleo sobre combustibles y transporte. “Como ha habido un salto importante, eso hace que la tasa de inflación medida de manera interanual tome un tiempo que converja al rango meta”, afirmó. En esa línea, añadió que “se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimento y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor del 2% en 2027”.

Petro-Perú y cuentas fiscales

Consultado por el impacto fiscal asociado a Petro-Perú tras la reciente aprobación de financiamiento para la empresa estatal, sostuvo que la situación financiera de Petro-Perú había tenido efectos sobre las cuentas fiscales en los últimos años.

Añadió además que “ese deterioro en el flujo de caja de esta empresa pública importante ha conllevado un deterioro en las cuentas fiscales”.

Armas indicó que las proyecciones del BCR consideran la evolución de la empresa estatal debido a su relevancia macroeconómica. “Las proyecciones evidentemente toman en cuenta cuál es la evolución de esta empresa pública, que es una empresa pública de magnitud macroeconómica importante”, sostuvo.