BCR: “Este año y el próximo estaremos en un ciclo económico neutral, la economía creciendo al ritmo de su potencial”

En la presentación del programa monetario correspondiente a noviembre, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que los indicadores recientes muestran un mejor desempeño de la actividad. Según sus estimaciones, este año y el próximo estaremos en un ciclo económico neutral, la economía creciendo al ritmo de su nivel potencial, en un contexto en el que la mayoría de indicadores de octubre muestran una mejora respecto al mes anterior.

Tras señalar que la confianza empresarial permaneció tres años y medio en el tramo pesimista, el BCR recordó que “desde mediados del año pasado, estamos claramente en un entorno de alta confianza empresarial”. En ese marco, la entidad destacó que la mayoría de indicadores de octubre muestran una mejora respecto al mes previo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En materia de inflación, explicó que la tasa de octubre fue negativa en 0,1% debido a “factores transitorios de oferta, básicamente en rubros de alimentos, combustible y electricidad”. La inflación sin alimentos y energía se ubica en 1,8% y la inflación total en 1,4%, mientras que las expectativas para los próximos 12 meses permanecen en 2,2%. Los indicadores tendenciales estadísticos se mantienen cerca del centro del rango meta.

TAMBIÉN LEE | Perú consolida tres décadas de apertura comercial: el intercambio con el mundo creció siete veces

Al detallar el comportamiento de la actividad, el banco destacó la evolución del consumo, con un empleo formal privado que crece entre 7,7% y 6% en el año, una masa salarial en expansión y un incremento de las importaciones de bienes duraderos y del circulante a tasas de dos dígitos. En el caso de la inversión privada, se observa un mayor crecimiento a través de las importaciones de bienes de capital y de la recuperación del consumo interno de cemento.

En el frente comercial, el BCR informó que las exportaciones no tradicionales crecieron 17,4% interanual al mes de septiembre y que se trata de “la tasa de crecimiento más alta de los países grandes de la región”. Aunque el crecimiento del tercer trimestre (19%) fue menor al del segundo (casi 30%), Armas precisó que sigue siendo una tasa elevada en cualquier comparación internacional.

En relación con el tipo de cambio y las recientes compras de dólares, el BCR subrayó que “no hay cambio alguno en la intervención cambiaria”, la cual tiene 35 años de vigencia y está orientada a reducir la volatilidad del tipo de cambio.

Las compras spot realizadas en los últimos días suman US$104 millones y se explican por las condiciones actuales del mercado, después de un periodo marcado por el COVID, la salida récord de capitales de 2021 y un dólar fuerte a nivel global. Este año, recordó, “hemos tenido un dólar que se ha debilitado”, con una caída del DXY de 8,5%, y un récord histórico de términos de intercambio que ha incrementado la oferta de divisas.

Sobre la evolución futura del tipo de cambio, el BCR indicó que los mercados “toman toda la información disponible y eso se refleja en la evolución de los precios de las monedas”. Añadió que su trayectoria dependerá de la información que vaya incorporándose. La intervención, reiteró, seguirá orientada exclusivamente a reducir la volatilidad.

Finalmente, el banco estimó un crecimiento del PBI de 3,3% en el tercer trimestre y recordó que las proyecciones actualizadas para 2025 y 2026 serán presentadas en diciembre con la publicación del próximo Reporte de Inflación.